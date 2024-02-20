Электробусы полностью заменили автобусы на маршруте № 104

Сегодня в ЗАО электробусы работают уже на 21 маршруте. С 2022 года в Москву поставляют электробусы улучшенной комплектации. Они имеют ряд преимуществ. В салонах работает адаптивное освещение, которое в 14:00 меняется от холодного к теплому для комфорта пассажиров. Передние указатели с номером маршрута стали больше на 18 процентов — их еще лучше видно издалека. А электроотопители позволяют поддерживать в салоне оптимальную температуру и не оказывают влияния на окружающую среду.