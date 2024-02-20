Электробусы полностью заменили автобусы на маршруте № 104

По маршруту № 104 на западе столицы теперь курсируют только электробусы. Ранее здесь также ходили автобусы. Маршрут соединяет станцию метро «Филевский парк» со станцией Рабочий Поселок МЦД-1, проходит через Славянский бульвар и станцию метро «Давыдково».
«В Москве крупнейший в Европе парк экологичного транспорта — больше 1470 электробусов российского производства. Они продолжают заменять на маршрутах автобусы, делают поездки еще комфортнее и снижают влияние на окружающую среду. Теперь еще пять инновационных машин будут перевозить пассажиров на западе Москвы. Мы продолжаем развивать маршрутную сеть и обновлять подвижной состав, как поручил Сергей Собянин», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Сегодня в ЗАО электробусы работают уже на 21 маршруте. С 2022 года в Москву поставляют электробусы улучшенной комплектации. Они имеют ряд преимуществ. В салонах работает адаптивное освещение, которое в 14:00 меняется от холодного к теплому для комфорта пассажиров. Передние указатели с номером маршрута стали больше на 18 процентов — их еще лучше видно издалека. А электроотопители позволяют поддерживать в салоне оптимальную температуру и не оказывают влияния на окружающую среду.
Все электробусы производятся в России и обслуживаются по контрактам жизненного цикла. Это значит, что поставщик несет полную ответственность за техническую исправность каждой машины в течение 15 лет.
Москва — город номер один в Европе по количеству электробусов, а также лидер по развитию и использованию электротранспорта. Электробусы обслуживают уже почти 120 городских маршрутов. Весной 2023 года столица заключила контракты с ПАО «КамАЗ» и «Группой ГАЗ» на поставку 1200 новых машин. Город получит их до конца 2024 года в рамках крупнейшей в Европе закупки этого вида транспорта.
В 2023-м в Москву пришло более 350 новых электробусов. Экологичный транспорт вышел на 39 городских маршрутов. В этом году в Москву поставят более 800 новых машин.