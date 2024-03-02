Неделя с AmurMedia: рекордное послание, наши лидеры, вспышка кори и стриптизёры готовы!

Послание президента Федеральному собранию стало рекордным с 2018 года
Не раз звучала тема сбережения наших лесных богатств. Тема сложная, но ситуация по мнению президента улучшается.
В Хабаровском крае началось досрочное голосование на выборах президента РФ
В отдаленные и труднодоступные местности, на суда, которые в день голосования будут находиться в плавании, на метеостанции, а также в оленеводческие поселения отправились свыше 50 выездных избирательных комиссий, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Телеграм-канал (18+) избиркома Хабаровского края.
Новая система диспансеризации стартовала в Хабаровске
В Хабаровске стартовала новая система диспансеризации с использованием мобильных медицинских бригад, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Двое представителей Хабаровского края победили в юбилейном сезоне «Лидеров России»
Подведены итоги суперфинала конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В числе победителей — двое управленцев из Хабаровского края. Это проректор по научной и инновационной деятельности Тихоокеанского государственного университета Илья Купряшкин и директор управления финансирования недвижимости Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» Артем Фалин. Торжественная церемония награждения прошла в Московском Художественном академическом театре имени М. Горького, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Хабаровский край оказался в первой двадцатке рейтинга доступности бензина
В январе 2024 года Хабаровский край занял 19 место в рейтинге российских регионов по доступности бензина. Стоимость топлива марки АИ-92 в крае за год выросла на 7,5% и достигла отметки в 53,18 рубля за литр, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на исследование РИА Новости (18+).
Пустить электротранспорт новыми маршрутами хотят власти Хабаровска
Как отмечают в городской администрации, уже определились с поставщиком техники, также удалось и сэкономить на этапе торгов порядка 145 миллионов рублей. Общая сумма трат должна была составить 800 миллионов рублей на трамвайный транспорт и 592 миллиона на троллейбусы. В город доставят больше единиц транспорт, чем планировалось изначально.
Уникальным городским объектом станет проектируемая набережная Хабаровска
В Дальневосточном федеральном округе стартовала работа по реализации 22 долгосрочных планов развития городов и агломераций. В рамках масштабного проекта по реновации городов в регионе предусматривается выполнение 875 мероприятий общей стоимостью более 4,4 трлн рублей. В Хабаровском крае в соответствии с ранее утвержденным долгосрочным планом развития Хабаровской агломерации начата реализация одного из флагманских проектов — строительство объединенной пешеходной набережной. Полностью проект будет реализован до 2029 года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».
Владельцам собак в Хабаровском крае напоминают: свободный выгул запрещен
В Хабаровске сформировалась сложная ситуация не только с бродячими собаками, но и с домашними не все так легко, как хотелось бы. Любовь горожан к своим питомцам проявляется в различных аспектах, доходит порой и до нарушения и несоблюдения закона. Владельцы собак часто игнорируют правила выгула своих питомцев, невзирая на то, что в регионе приняли закон, который регламентирует это процесс.
Старший сержант из Хабаровского края награждён знаком отличия ордена Святого Георгия
Старший сержант Иван Шмелёв военнослужащий окружного учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, выполнял боевые задачи в районе одного из населенных пунктов Донецкой народной республике в составе отдельной танковой бригады округа, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Вспышка кори произошла в Хабаровском крае
Роспотребнадзор Хабаровского края проводит противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением случаев кори, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Незаконный оборот осетровой икры через фантом-площадку выявили в Хабаровском крае
В Хабаровском крае пресечена деятельность фантомной площадки по незаконному обороту икры осетровых видов рыб, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Хабаровские стриптизеры готовы к встрече 8 марта
Так, например, в Челябинске к 8 марта не осталось свободных для бронирования мастеров эротического танца (18+). В связи с ажиотажем на Международный женский день, стоимость пяти минут эротического танца в мужском исполнении составил 14 тысяч рублей, сообщает ИА AmurMedia.