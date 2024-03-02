Неделя с AmurMedia: рекордное послание, наши лидеры, вспышка кори и стриптизёры готовы!

Владельцам собак в Хабаровском крае напоминают: свободный выгул запрещен



В Хабаровске сформировалась сложная ситуация не только с бродячими собаками, но и с домашними не все так легко, как хотелось бы. Любовь горожан к своим питомцам проявляется в различных аспектах, доходит порой и до нарушения и несоблюдения закона. Владельцы собак часто игнорируют правила выгула своих питомцев, невзирая на то, что в регионе приняли закон, который регламентирует это процесс.