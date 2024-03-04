В Иркутске провели антитеррористические учения на вокзале

В Иркутске специальные службы провели учения по борьбе с терроризмом на железнодорожном вокзале «Иркутск-Сортировочный» согласно плану Национального антитеррористического комитета. В ходе сценария оперативники обнаружили самодельный взрывчатый устройство как в здании вокзала, так и на цистерне поезда. После получения информации о нападении вооруженных злоумышленников на экипаж ГИБДД, сотрудники приступили к преследованию. «Террористы» сопротивлялись и укрылись в нежилом здании.
— На этом этапе учебного сценария начальник УФСБ России по региону принял решение о проведении контртеррористической операции. При помощи сводной группировки силовых ведомств удалось обезвредить взрывчатку и заблокировать «диверсантов». Затем бойцы спецподразделений провели штурм здания и нейтрализовали преступников, — говорят в пресс-службе Росгвардии по Иркутской области.
Учения принимали участие сотрудники УФСБ, ГУ МВД, Росгвардии, ВС ЛУ МВД на транспорте, ГУ МЧС, ГУФСИН, ЦССИ ФСО, представители правительства Иркутской области и органов местного самоуправления. В ходе учебной ситуации было проверено взаимодействие и координация действий между подразделениями. Руководство учений отметило высокий уровень подготовки личного состава к действиям в случае террористического акта.