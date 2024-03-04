В Иркутске провели антитеррористические учения на вокзале

В Иркутске специальные службы провели учения по борьбе с терроризмом на железнодорожном вокзале «Иркутск-Сортировочный» согласно плану Национального антитеррористического комитета. В ходе сценария оперативники обнаружили самодельный взрывчатый устройство как в здании вокзала, так и на цистерне поезда. После получения информации о нападении вооруженных злоумышленников на экипаж ГИБДД, сотрудники приступили к преследованию. «Террористы» сопротивлялись и укрылись в нежилом здании.