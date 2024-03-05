Эксперты оценили последствия повреждения кабеля в Красном море для Рунета

«В интернете вообще нет географии, есть топология — т.е. сегменты сети делятся между собой не по принципу стран и границ, а по принципу связей между провайдерами. Что касается российских ресурсов — далеко не все из них перешли на отечественную инфраструктуру. Некоторые до сих пор пользуются иностранными CDN и облачными провайдерами — соответственно, проблемы в европейском/американском сегменте влияют и на отечественные сервисы», — сказал он.