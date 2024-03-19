В прибывших в Калининград ЛиАЗах выявлены дефекты

Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Уханов сообщал в конце января, что ЛиАзы собираются выпускать на новый маршрут № 33 (до онкоцентра), а также добавить на существующие маршруты № 11, 36 и 37. Кроме того, ими будет пополнен резерв, который должен составлять не менее 10% от общего объема общественного транспорта.