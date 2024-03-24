В России начался траур по погибшим в «Крокус Сити Холле»

Власти Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и других российских регионов отменили все массовые мероприятия в этот день, а также сообщили об усилении мер безопасности. В частности, 25 марта не состоится товарищеский матч сборных по футболу России и Парагвая, который должен был пройти на столичном стадионе «Динамо». В Ассоциации продюсеров кино и телевидения отменили церемонию вручения своей премии 26 марта.