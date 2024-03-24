Прямые рейсы в Пекин из Владивостока возобновляют «Уральские авиалинии»

По информации авиаперевозчика, цена билета в одну сторону будет начинаться от суммы 11 400 рублей. Сейчас «Уральские авиалинии» осуществляют полёты в столицу Китая из Владивостока с пересадкой в Екатеринбурге. Ценник на такой рейс начинается от 45 тысяч руб.