Прямые рейсы в Пекин из Владивостока возобновляют «Уральские авиалинии»

Прямые регулярные рейсы по маршруту Владивосток-Пекин-Владивосток планирует восстановить с 13-го мая авиакомпания «Уральские авиалинии».
Как сообщает пресс-служба международного аэропорта Владивосток, воздушная гавань Приморья расширяет полетную программу в Китай. Благодаря прямым перелётам в столицу КНР, которые возобновят «Уральские авиалинии», путешественники смогут добраться до Пекина за 2 часа 40 минут.
В планах выполнение этих рейсов три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам на комфортабельных лайнерах Airbus A319. В наступающем летнем сезоне принимать пассажиров из Приморья, прибывающих данными рейсами, станет новый китайский аэропорт Дасин.
По информации авиаперевозчика, цена билета в одну сторону будет начинаться от суммы 11 400 рублей. Сейчас «Уральские авиалинии» осуществляют полёты в столицу Китая из Владивостока с пересадкой в Екатеринбурге. Ценник на такой рейс начинается от 45 тысяч руб.