Красноярский юрист Власов: восстановить смертную казнь в РФ проще, чем кажется

Для отмены моратория смертной казни в России созданы все предпосылки, заявил в беседе «МК в Красноярске» кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Сибирского юридического института МВД РФ Валерий Власов.
По словам юриста, мораторий на смертную казнь отражен в определении Конституционного суда от 19 ноября 2009 года № 1344-О-Р.
«С учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, — происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни, как исключительной меры наказания, носящей временный характер (“впредь до ее отмены”)», — говорится в документе.
Валерий Власов напомнил, что обязательства по введению моратория на смертную казнь, взятые Россией, были обусловлены вхождением страны в Совет Европы.
«Мораторий на исполнение смертных приговоров предусмотрен протоколом № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. При вступлении в СЕ Россия должна была ему следовать. После принятия федерального закона от 28 февраля 2023 года № 43 ФЗ “О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы” прекращено членство нашей страны в СЕ. Соответственно действия всех международных договоров, которые Россия подписывала, уже на ее территории не действуют», — пояснил Власов.
«Я считаю, что нужен федеральный закон, так как Уголовный кодекс РФ предусматривает высшую меру наказания, такую, как смертная казнь. Это наказание должно назначаться по решению суда присяжных. Менять Конституцию или выносить новое решение Конституционного суда не нужно — нет ни одного международного документа, запрещающего нам снять мораторий», — считает юрист.
Власов также напомнил, что в странах, которые считают себя «образцами демократии» смертная казнь действует. В тех же США. Причем казнят везде по-разному — от инъекций до расстрелов.
Предложения вернуть смертную казнь стали звучать на разных уровнях после теракта в «Крокус Сити Холл», где по данным на полдень 26 марта, погибли 139 человек. В центре Красноярска в выходные женщина собирала подписи в поддержку отмены моратория для террористов, педофилов и других преступников. Выступали с заявлениями депутаты Госдумы и сенаторы.
«Даже если мораторий отменят, террористов, напавших на “Крокус Сити Холл”, не смогут приговорить к смерти, так как закон не имеет обратной силы. На момент теракта мораторий действовал», — пояснил юрист.
Ранее сенатор Совета Федерации от Красноярского края Андрей Клишас заявил, что парламент не может отменить решение Конституционного суда о моратории на смертную казнь.