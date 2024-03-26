Красноярский юрист Власов: восстановить смертную казнь в РФ проще, чем кажется

«Мораторий на исполнение смертных приговоров предусмотрен протоколом № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. При вступлении в СЕ Россия должна была ему следовать. После принятия федерального закона от 28 февраля 2023 года № 43 ФЗ “О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы” прекращено членство нашей страны в СЕ. Соответственно действия всех международных договоров, которые Россия подписывала, уже на ее территории не действуют», — пояснил Власов.