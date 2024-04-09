Эксперты объяснили вторую за месяц отмену пуска ракеты перед стартом

Он отметил, что наддув бака — это система, которая повышает давление, так как в баках кислород сжиженный и находится под повышенным давлением. «Если совсем простыми словами — это система, чтобы накачать в бак требуемое давление. Видите, “Ангара” — это ракета, у которой еще только несколько тестовых полетов и нет какой-то статистики и нет какой-то возможности что-то сказать. На моей памяти такое первый раз, поэтому будем ждать решение комиссии, будем ждать больше информации. Это верная, грамотная и корректная работа системы автоматики, если она видит, что что-то не так, она отменяет, и, соответственно, это рабочая часть. Всегда лучше отменить до, чем иметь проблемы после», — заключил Котов.