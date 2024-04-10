«Роскосмос» раскрыл причину второй отмены пуска «Ангары»

Вторая отмена запуска ракеты «Ангара А5» произошла из-за сбоя системы контроля запуска двигателя. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
«Выявилась новая техническая неполадка, связанная, скажем так, по результатам предварительного анализа телеметрии, это сбой в системе контроля запуска двигателя», — сказал он. По его мнению, это может быть «программной ошибкой» (цитата по ТАСС).
«Необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты, не произошло», — рассказал он. Запустить ракету вновь попытаются 11 апреля, сказал Борисов. Он добавил, что отмены запусков по техническим причинам это «рядовое явление».
Запуск ракеты отменили днем 10 апреля, на космодроме прозвучала команда «отбой пуска». Ее дали за несколько минут до начала запуска.
Ракету пытались запустить второй раз подряд за последние сутки. Накануне ракету также запускали, но в последний момент прозвучала команда на отмену пуска. Тогда Борисов говорил, что процесс запуска остановила автоматика. Это произошло из-за «сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока». «В этой ситуации предусмотрен слив топлива», — говорил глава «Роскосмоса».
Для ракеты «Ангара» это должен быть первый запуск с космодрома «Восточный». До этого ее запускали с космодрома «Плесецк», но оттуда она может вывести на орбиту меньше груза. В этом году Россия планирует провести два пуска «Ангары».
Ракета «Ангара» — это первая разработанная в России после распада СССР ракета. У нее есть несколько видов — от легкой до тяжелой. «Ангара-А5» — тяжелая версия ракеты, которая может выводить на низкую околоземную орбиту до 24,5 тонн груза. Ведутся разработки модификации ракеты, которая сможет выводить до 37 тонн.