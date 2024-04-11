«Ангара-А5» вывела на орбиту спутник «Гагаринец»

«Спутник формата Cubesat 3U создан российской частной компанией Avant Space и предназначен для отработки элементов служебной платформы. Разгонный блок “Орион” продолжает выведение испытательной полезной нагрузки на заданную орбиту», — говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram-канале.
Изначально запуск «Ангары-А5» был запланирован на декабрь 2023 года, но был перенесен на первый квартал 2024-го. Запуски, запланированные на 9-е и 10 апреля, отменяли за несколько минут до старта. Как говорил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, в первый раз это произошло из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, во второй — из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя.
«Ангара-А5» — первая ракета, разработанная и созданная после распада СССР. Для ракеты сегодняшний пуск стал четвертым в истории. Прошлые три пуска были испытательными, их выполняли с космодрома Плесецк. Предполагается, что модернизированная «Ангара-А5М» будет использоваться для отправки на орбиту модулей Российской орбитальной станции и запуска к ней пилотируемых кораблей.