Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ангара-А5» вывела на орбиту спутник «Гагаринец»

Госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что разгонный блок «Орион» вывел на низкую околоземную орбиту малый спутник «Гагаринец». Блок был запущен ракетой-носителем «Ангара-А5», которая сегодня взлетела с космодрома Восточный.

Источник: Роскосмос

«Спутник формата Cubesat 3U создан российской частной компанией Avant Space и предназначен для отработки элементов служебной платформы. Разгонный блок “Орион” продолжает выведение испытательной полезной нагрузки на заданную орбиту», — говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram-канале.

Изначально запуск «Ангары-А5» был запланирован на декабрь 2023 года, но был перенесен на первый квартал 2024-го. Запуски, запланированные на 9-е и 10 апреля, отменяли за несколько минут до старта. Как говорил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, в первый раз это произошло из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, во второй — из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя.

«Ангара-А5» — первая ракета, разработанная и созданная после распада СССР. Для ракеты сегодняшний пуск стал четвертым в истории. Прошлые три пуска были испытательными, их выполняли с космодрома Плесецк. Предполагается, что модернизированная «Ангара-А5М» будет использоваться для отправки на орбиту модулей Российской орбитальной станции и запуска к ней пилотируемых кораблей.

космос
Роскосмос