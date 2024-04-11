Задача первого пуска тяжелой ракеты «Ангара» выполнена, сообщил «Роскосмос»

«Таким образом, основная задача первого пуска в рамках летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса “Амур” с ракетами-носителями тяжелого класса “Ангара” на космодроме Восточный полностью выполнена», — сказал он.
Отмечается, что отделение испытательной полезной нагрузки от разгонного блока не предусматривалось. Далее «Орион» с грузом уведут на орбиту хранения, чтобы не создавать помехи другим космическим аппаратам, работающим на геостационарной орбите.
Первый пуск «Ангары-А5» с Восточного состоялся в 12:00 мск 11 апреля. Изначально его назначили на 9 апреля, но автоматика дала команду «отбой пуска» за две минуты до этого времени. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты.
Старт перенесли на сутки, но 10 апреля ситуация повторилась. Как сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, в этот раз ракета не стартовала из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.