Задача первого пуска тяжелой ракеты «Ангара» выполнена, сообщил «Роскосмос»

Первый пуск «Ангары-А5» с Восточного состоялся в 12:00 мск 11 апреля. Изначально его назначили на 9 апреля, но автоматика дала команду «отбой пуска» за две минуты до этого времени. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты.