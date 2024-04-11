Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задача первого пуска тяжелой ракеты «Ангара» выполнена, сообщил «Роскосмос»

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 11 апр — РИА Новости. Разгонный блок «Орион», запущенный с ракетой тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Восточный, вывел испытательную полезную нагрузку на геостационарную орбиту, цель первого пуска достигнута, сообщил журналистам представитель «Роскосмоса».

Источник: © РИА Новости

«Таким образом, основная задача первого пуска в рамках летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса “Амур” с ракетами-носителями тяжелого класса “Ангара” на космодроме Восточный полностью выполнена», — сказал он.

Отмечается, что отделение испытательной полезной нагрузки от разгонного блока не предусматривалось. Далее «Орион» с грузом уведут на орбиту хранения, чтобы не создавать помехи другим космическим аппаратам, работающим на геостационарной орбите.

Первый пуск «Ангары-А5» с Восточного состоялся в 12:00 мск 11 апреля. Изначально его назначили на 9 апреля, но автоматика дала команду «отбой пуска» за две минуты до этого времени. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты.

Старт перенесли на сутки, но 10 апреля ситуация повторилась. Как сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, в этот раз ракета не стартовала из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.

космос
Роскосмос