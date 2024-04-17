Дуров опроверг связь Telegram с российскими властями

Идея создать Telegram пришла Дурову, когда он еще был в России и попал в «очень стрессовую ситуацию», рассказал бизнесмен. По его словам, когда Дуров еще руководил соцсетью «Вконтакте», власти потребовали от него предоставить личные данные организаторов протестов на Украине. Он отказался, после чего к нему приходили с обыском силовики. По словам Дурова, ему предложили два варианта: либо подчиняться требованиям российского руководства, либо продать долю во «Вконтакте», уйти с поста генерального директора и покинуть страну. «Я выбрал последнее», — сказал он.