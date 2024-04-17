Главные новости за 16 апреля

Выставка «Магия игры» будет работать по 28 апреля в филиале Национального исторического музея Республики Беларусь «Дом-музей I съезда РСДРП». Посетители смогут окунуться в мир спорта конца XIX — начала XX веков и познакомиться с именами первых отечественных спортивных знаменитостей. На выставке будут представлены реконструкции спортивной одежды конца ХІХ века, предметы спортивного инвентаря, копии документов и фотографий того периода, элементы городских игр и многое другое.