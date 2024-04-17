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Главные новости за 16 апреля

Главные новости Беларуси в период с 16 по 18 апреля 2024 года.

Источник: БелТА

ВЧЕРА.

«Есть чем гордиться, но надо двигаться дальше». Вот что требует Лукашенко от сельского хозяйства.

ЦИК принято решение о созыве ВНС 24—25 апреля.

Перцов: жители СГ нуждаются в более плотном информировании о процессах союзного строительства.

Депутаты парламента приняли заявление в связи с Международным днем памятников и исторических мест.

Почти 137 тыс. депозитов для многодетных открыто в Беларуси по программе «Семейный капитал».

Более 36 тыс. абитуриентов уже записались на ЦТ, регистрация продолжается.

МВД выяснило обстоятельства столкновения рейсового автобуса и фуры на Смиловичском тракте в Минске.

СЕГОДНЯ

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция «Вступительная кампания — 2024 в Беларуси. Централизованный экзамен и правила приема в учреждения образования». Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция «Библионочь 2024 — культурно-просветительская акция в поддержку чтения». Начало в 15.00.

Выставка «Магия игры» будет работать по 28 апреля в филиале Национального исторического музея Республики Беларусь «Дом-музей I съезда РСДРП». Посетители смогут окунуться в мир спорта конца XIX — начала XX веков и познакомиться с именами первых отечественных спортивных знаменитостей. На выставке будут представлены реконструкции спортивной одежды конца ХІХ века, предметы спортивного инвентаря, копии документов и фотографий того периода, элементы городских игр и многое другое.

Выставка традиционного китайского и корейского искусства «Жемчужины Востока» будет работать до 6 мая в Национальной библиотеке Беларуси.

Выставка «Петр Явич — ученик Юделя Пэна» будет работать до 31 мая в Гродненском музее истории религии.

XXXIX Фестиваль музыки «Минская весна» пройдет по 31 мая в Белорусской государственной филармонии.

Выставка «В поисках живой души», приуроченная к 215-летнему юбилею классика русской литературы, прозаика, драматурга, публициста Николая Гоголя, будет работать до 9 июня в Национальной библиотеке Беларуси.

ЗАВТРА

Международный день памятников и исторических мест (День всемирного наследия). Установлен в 1983 году решением Генеральной конференции ЮНЕСКО по предложению Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС). Впервые отмечался в 1984 году.

Всемирный день радиолюбителя. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день, 18 апреля 1925 года, в столице Франции городе Париже энтузиастами был создан «Международный радиолюбительский союз», призванный объединить всех людей занимающихся радиолюбительской связью, которая в то время считалась чем-то фантастическим.

115 лет назад родилась Тер-Осипян Нина Мамиконовна, российская актриса, артистка Московского академического театра им. Маяковского, народная артистка РСФСР. Умерла в 2002 году.

55 лет назад родился Цыплаков Владимир Викторович, белорусский спортсмен (хоккей с шайбой), заслуженный мастер спорта Беларуси (1989). В составе национальной сборной команды Беларуси занял 4-е место на XIX зимних Олимпийских играх (2002) и 5−8-е места на XVIII зимних Олимпийских играх (1998). Лучший хоккеист Беларуси (1992, 2000). Умер в 2019 году.

Лукашенко Александр
сельское хозяйство
экономика