Что сказал Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону. Главное

До приезда в Дубай, где сейчас базируется Telegram, команда мессенджера, по словам Дурова, рассматривала несколько других городов: Берлин, Лондон, Сингапур, Сан-Франциско, но везде были бюрократические сложности. В частности, в Германии невозможно было нанимать программистов из других стран, не предложив сначала работу специалистам из ЕС. В Сан-Франциско на Дурова напали грабители на улице после посещения офиса Twitter, пытались выхватить телефон из рук. Дело закончилось дракой, гаджет, как говорит Дуров, удалось сохранить. Кроме того, в США, по его словам, компания привлекала «чрезмерное внимание» ФБР и других служб безопасности. По его мнению, эти службы в том числе пытались нанять за его спиной инженера Telegram, чтобы убедить его интегрировать в код мессенджера определенные инструменты, которые бы оставили backdoor, то есть лазейку, через которую можно было бы получить доступ к устройствам пользователей для несанкционированных действий.