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Маск заявил, что с нетерпением ждет полета российской многоразовой ракеты

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил в социальной сети X, что с нетерпением ждет демонстрации российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ».

Источник: AP 2023

«Жду не дождусь», — прокомментировал миллиардер пост журналиста Эрика Бергера, который написал, что «Роскосмос» анонсировал возможность 50 или даже более ста пусков одной ракеты.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что «Амур-СПГ» сможет использоваться в несколько раз больше, чем Falcon 9, созданный компанией SpaceX.

Ракета «Амур-СПГ» проектируется с 2020 года. Ожидается, что ее первый пуск состоится до конца десятилетия. Стартовый стол для новой ракеты будет построен на космодроме Восточный в Амурской области. Она сможет выводить более десяти тонн на низкую околоземную орбиту в многоразовом варианте.

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Роскосмос