Маск заявил, что с нетерпением ждет полета российской многоразовой ракеты

Ракета «Амур-СПГ» проектируется с 2020 года. Ожидается, что ее первый пуск состоится до конца десятилетия. Стартовый стол для новой ракеты будет построен на космодроме Восточный в Амурской области. Она сможет выводить более десяти тонн на низкую околоземную орбиту в многоразовом варианте.