Маск заявил, что с нетерпением ждет полета российской многоразовой ракеты

«Жду не дождусь», — прокомментировал миллиардер пост журналиста Эрика Бергера, который написал, что «Роскосмос» анонсировал возможность 50 или даже более ста пусков одной ракеты.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что «Амур-СПГ» сможет использоваться в несколько раз больше, чем Falcon 9, созданный компанией SpaceX.
Ракета «Амур-СПГ» проектируется с 2020 года. Ожидается, что ее первый пуск состоится до конца десятилетия. Стартовый стол для новой ракеты будет построен на космодроме Восточный в Амурской области. Она сможет выводить более десяти тонн на низкую околоземную орбиту в многоразовом варианте.