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Силовики провели рейд по мигрантам в Октябрьском районе Новосибирска

На одного человека составили административный протокол о нарушении правил пребывания в РФ.

Источник: ГУ МВД

Полицейские и сотрудники Росгвардии провели рейд по соблюдению миграционного законодательства на стройках в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Во время рейда силовики проверили 53 мигрантов. На одного человека составили административный протокол о нарушении правил пребывания в РФ. Его поместили в учреждения для временного содержания иностранцев, после чего его выдворят за пределы РФ. Также ведется проверка по статье о незаконном привлечении к трудовой деятельности подданных других государств.

Напомним, таксиста-мигранта со взрывчаткой в машине задержали в Новосибирске.