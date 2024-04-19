Силовики провели рейд по мигрантам в Октябрьском районе Новосибирска

Полицейские и сотрудники Росгвардии провели рейд по соблюдению миграционного законодательства на стройках в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по НСО.
Во время рейда силовики проверили 53 мигрантов. На одного человека составили административный протокол о нарушении правил пребывания в РФ. Его поместили в учреждения для временного содержания иностранцев, после чего его выдворят за пределы РФ. Также ведется проверка по статье о незаконном привлечении к трудовой деятельности подданных других государств.
Напомним, таксиста-мигранта со взрывчаткой в машине задержали в Новосибирске.