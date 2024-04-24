Дуров предупредил о «неизбежных изменениях» в Telegram для украинцев

В своем недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава Telegram рассказывал о давлении от Apple и Google. По его словам, корпорации предупреждают об удалении мессенджера из магазинов приложений, если не будут соблюдаться их «рекомендации». В связи с этим Дуров признался, что иногда в версиях Telegram, распространяемых через платформы Apple и Google, приходится удалять некоторый контент.