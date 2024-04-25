Вынесен приговор группировке ритейлеров

Несмотря на тяжесть обвинений, Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга оставил фигурантов расследования под домашними арестами, предоставив Марианне Левинтовой даже возможность прогулок рядом с домом. Судебный процесс, однако, суд перенес по просьбе Генпрокуратуры в Москву. Поводом стали приведенные надзорным ведомством данные ФСБ о том, что в Санкт-Петербурге на правосудие может быть оказано давление. Одним из доводов было наличие в недавнем прошлом множества торговых точек и связей с властными структурами. Сами обвиняемые и их защита были категорически против изменения территориальности подсудности уголовного дела. Они напоминали, что «Интерторг» вел деятельность в том числе и в Москве, но прокуроры об этом не говорили. Кроме того, указывалось ухудшающееся состояние здоровья фигурантов и сложность вызова свидетелей по делу для дачи показаний в другой город на заседания суда. При этом Игорь Защеринский вообще утверждал, что был только поставщиком «Интерторга», который остался ему должен 160 млн руб., а сам он является «таким же потерпевшим, как и ПАО “Сбербанк”, но следствие даже не пыталось установить данные факты».