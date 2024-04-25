Вынесен приговор группировке ритейлеров

Решение по скандальному уголовному делу, рассмотрение которого из-за обширных связей и финансовых возможностей обвиняемых Генпрокуратура и ФСБ сочли необходимым перенести из Северной столицы в Москву, судья Дмитрий Арнаут вынес после полутора лет слушаний. Напомним, что бывшего совладельца ТД «Интерторг» Аллахверди Абдуллаева, финдиректора компании Марианну Левинтову и юриста ТД Игоря Защеринского обвиняли в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за что им грозило до десяти лет лишения свободы. В итоге, как сообщили «Ъ» в Головинском суде, все трое были признаны виновными.
Господин Абдуллаев как основной фигурант расследования получил по решению суда шесть лет колонии общего режима, а Марианна Левинтова и Игорь Защеринский — пять лет и четыре года соответственно.
Напомним, что, как рассказывал «Ъ», в прениях сторон представители прокуратуры просили для экс-совладельца и женщины-финансиста по восемь лет лишения свободы, а для юриста — семь лет и шесть месяцев. И это притом, что защита подсудимых отмечала — все они страдают рядом хронических заболеваний, а у двоих диагностирована онкология.
Помимо прочего, судом был удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны, которой было признано подконтрольное Сбербанку ООО «СБК Гранд». Трое осужденных должны солидарно возместить причиненный ущерб в размере 800 млн руб. Фигуранты дела, находившиеся во время предварительного следствия и судебного процесса под домашними арестами, были взяты по решению Дмитрия Арнаута конвоем под стражу в зале суда. Время, проведенное ими под ограничениями с момента задержания в марте 2021 года, будет зачтено в соответствии со ст. 72 УК РФ в срок наказания как один день колонии общего режима. Впрочем, это будет актуально только в том случае, если приговор не будет обжалован или изменен в апелляционном порядке, а речь пойдет о подаче ходатайств об УДО. По закону осужденные за тяжкие преступления, к которым и относится особо крупное мошенничество в сфере кредитования, такое право получают, отбыв половину назначенного срока.
Напомним, что Аллахверди Абдуллаев и его брат Мушвиг являлись владельцами одного из крупнейшего ритейлера Санкт-Петербурга ТД «Интерторг», который развивал сети Spar и «Народная 7Я». В свое время госпожа Левинтова сообщала о грандиозных планах, которые предусматривали расширение бизнеса за счет открытия супермаркетов не только в Северо-Западном округе, но и в других регионах, а также достижение к концу 2018 года годового оборота в 100 млрд руб.
На пике под управлением ТД находилось более 450 магазинов под брендами Spar, «Народная 7Я», в том числе и в Москве. Но в конце 2019 года розничная компания объявила о ликвидации, а в начале 2020 года закрыла все свои объекты.
После этого, как сообщал «Ъ», основному кредитору «Интерторга» — Сбербанку — удалось добиться банкротства поручителей («Невская логистика», «Инвестиционная строительная компания», «Адастра» и «Евробизнес») по невозвращенному кредиту 2018 года на 8,1 млрд руб. В рамках процедуры банкротства «Интерторга» Сбербанк, как рассказывал «Ъ», смог через подконтрольное ему ООО «СБК Гранд» сменить конкурсного управляющего ТД, который якобы был аффилирован с инициаторами банкротства, и взять процесс в свои руки.
Мушвиг Абдуллаев в 2020 году был объявлен в розыск по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а спустя год Аллахверди Абдуллаев, Марианна Левинтова и Игорь Защеринский были задержаны сотрудниками ФСБ в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным департаментом МВД о невозвращенном кредите. По версии следствия, фигуранты дела «обманным путем» получили доступ к заемным средствам и расхитили их, а ущерб составил 8,65 млрд.
Несмотря на тяжесть обвинений, Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга оставил фигурантов расследования под домашними арестами, предоставив Марианне Левинтовой даже возможность прогулок рядом с домом. Судебный процесс, однако, суд перенес по просьбе Генпрокуратуры в Москву. Поводом стали приведенные надзорным ведомством данные ФСБ о том, что в Санкт-Петербурге на правосудие может быть оказано давление. Одним из доводов было наличие в недавнем прошлом множества торговых точек и связей с властными структурами. Сами обвиняемые и их защита были категорически против изменения территориальности подсудности уголовного дела. Они напоминали, что «Интерторг» вел деятельность в том числе и в Москве, но прокуроры об этом не говорили. Кроме того, указывалось ухудшающееся состояние здоровья фигурантов и сложность вызова свидетелей по делу для дачи показаний в другой город на заседания суда. При этом Игорь Защеринский вообще утверждал, что был только поставщиком «Интерторга», который остался ему должен 160 млн руб., а сам он является «таким же потерпевшим, как и ПАО “Сбербанк”, но следствие даже не пыталось установить данные факты».
После оглашения приговора адвокаты осужденных от комментариев отказались.