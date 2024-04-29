Что изменится в жизни россиян с 1 мая

Последний месяц весны для россиян традиционно начнется с майских праздников — в этом году выходные придутся на 28, 29, 30 апреля и 1 мая (с воскресенья по среду включительно), а также на 9, 10, 11 и 12 мая (с четверга по воскресенье). В среду, 8 мая, россиян ждет сокращенный рабочий день. Также с начала месяца начнет действовать расширенная программа бесплатной газификации в СНТ, а лимит переводов без комиссии между своими счетами увеличат. Подробнее об этих и других нововведениях — в традиционном обзоре «Известий».