Что изменится в жизни россиян с 1 мая

Последний месяц весны для россиян традиционно начнется с майских праздников — в этом году выходные придутся на 28, 29, 30 апреля и 1 мая (с воскресенья по среду включительно), а также на 9, 10, 11 и 12 мая (с четверга по воскресенье). В среду, 8 мая, россиян ждет сокращенный рабочий день. Также с начала месяца начнет действовать расширенная программа бесплатной газификации в СНТ, а лимит переводов без комиссии между своими счетами увеличат. Подробнее об этих и других нововведениях — в традиционном обзоре «Известий».
Выплаты летчикам и шахтерам
Традиционно ежемесячную надбавку к пенсии членам летных экипажей самолетов и работникам угольной промышленности корректируют четыре раза в год, в том числе 1 мая. Таким образом, с началом месяца размер выплат этим категориям граждан вырастет. Пособие формируют из средств, которые перечисляют работодатели. Оно полагается в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда.
Отказ от НПФ
В мае начнет действовать обновленный стандарт Банка России для негосударственных пенсионных фондов. Теперь граждане смогут в течение 14 дней без потерь расторгнуть договор с такой организацией — ранее период охлаждения был добровольным и НПФ сам решал, оставлять ли такую возможность.
Кроме того, теперь клиентам перед заключением договора будут предоставлять больше сведений, в том числе и о гарантиях, которые дает НПФ на случай аннулирования лицензии или банкротства. Фонд должен отчитываться об итогах финансовой деятельности, связанной с полученными вложениями, и компенсировать их при убытках. Потенциальный вкладчик сможет заранее узнать точную сумму возмещения и подробный порядок проведения выплат. Также НПФ не сможет уменьшить размер негосударственной пенсии и продолжительность ее выплаты в случае отрицательного результата.
Напоминаем, чтобы расторгнуть договор с негосударственным пенсионным фондом, необходимо сообщить о своем намерении организации и составить заявление на перевод накопительной части пенсии в другой НПФ или СФР. Также можно обратиться в Социальный фонд России.
Переводы без комиссии
В 2023 году президент России Владимир Путин одобрил изменения в ст. 29 федерального закона «О банках и банковской деятельности» (ФЗ № 395-I от 02.12.1990), предусматривающие повышение лимита переводов через систему быстрых платежей (СБП). Изменения вступают в силу с 1 мая этого года, граждане смогут переводить без комиссии до 30 млн рублей в месяц между своими счетами в разных банках. До этого ограничение таких онлайн-переводов составляло 100 тыс. рублей.
Увеличенный лимит будет действовать только на онлайн-переводы через СБП по номеру телефона и номеру счета. Пользоваться услугой получится у клиентов более чем 200 банков. При этом новые правила не распространяются на переводы, которые человек совершает в отделениях банка, а также на перечисления по номеру карты.
По словам ЦБ России, нововведение позволит сократить расходы россиян и замотивирует финансовые организации повышать качество своих услуг.
Подача декларации НДФЛ
Налог на доходы физических лиц обычно уплачивается автоматически — он удерживается с заработной платы. Но в некоторых случаях гражданину необходимо самостоятельно рассчитать сумму платежа и подать декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). О полученных в 2023 году доходах следует отчитаться не позднее 2 мая 2024 года. Сделать это можно в налоговой инспекции, в МФЦ или онлайн через личный кабинет налогоплательщика.
Отчитаться о доходах необходимо, если в прошлом году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею от 4 тыс. до 15 тыс. рублей или получил прибыль от зарубежных источников. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть наказан штрафом, также ему могут начислить пени.
Охрана гостайны
С 1 мая заработают новые правила контроля за защитой гостайны, этим в рамках своих компетенций будут заниматься ФСБ, СВР, ФСТЭК и Минобороны.
Контролю подлежат учреждения и организации, ведущие деятельность, связанную с использованием сведений, составляющих гостайну, или хранящие такую информацию. Форма собственности при этом значения не имеет. Проводить проверку будет комиссия минимум из двух должностных лиц, имеющих допуск к гостайне.
Поступление на целевое обучение
С 1-го числа начнут действовать поправки в закон «Об образовании», они затронут правила заключения договоров на целевое обучение в университеты и колледжи. Теперь стороны подписывают соглашение только после зачисления абитуриента. Изменится максимальный срок отработки — его ограничат пятью годами. Минимальный период останется тем же — три года.
Одно из важнейших нововведений — будущий студент сможет заключить только один договор только на одну специальность и только в один вуз. Это значит, что придется заранее определиться с профессией и местом работы.
Расширится и перечень заказчиков, которые могут предлагать такую систему подготовки. Ранее это могли делать только органы власти, госучреждения и компании, предприятия с госучастием, предприятия оборонно-промышленного комплекса и сельхозпроизводители, теперь к ним добавятся организации — резиденты территорий опережающего развития, особых экономических зон, зон территориального развития, Арктической зоны, свободного порта Владивосток; а также организации — участники проекта «Сколково», международного медицинского кластера, инновационных научно-технологических центров, военного инновационного технополиса «Эра». Исключение составят организации, связанные с недружественными странами или иноагентами.
Кроме того, с поступлением на целевое обучение россиянам поможет портал «Работа России». Компании будут размещать на нем объявления о наборе.
Лекарства для детей
С 1 мая вступает в силу постановление, корректирующее правила приобретения лекарств и медицинских изделий для детей с орфанными заболеваниями.
Решение должно помочь оперативно передавать необходимую помощь из зарезервированного запаса фонда «Круг добра» в медицинские организации после постановки диагноза ребенку. Процедура предоставления лекарства с момента подачи заявки сократится с 24 до шести рабочих дней, и пациенты смогут намного быстрее получать нужные препараты.
Обязательная геномная регистрация
С мая вступают в силу изменения в федеральный закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации». Теперь близкие родственники (родители, дети, полнородные братья и/или сестры) пропавших без вести людей будут проходить обязательную геномную регистрацию и сдавать необходимый биологический материал соответствующим государственным органам.
Полученную геномную информацию будут хранить до момента установления местонахождения лица, пропавшего без вести, но не более 70 лет.
Вино, икра и молоко
С 1 мая маркировка красной и черной икры станет обязательной, а те, кто осуществляет ввод такого товара в оборот рынка, будут обязаны наносить средства идентификации на упаковку и предоставлять сведения в систему «Честный знак».
С начала месяца для крупных торговых сетей будет запущен разрешительный режим на кассах для молочной продукции и упакованной воды, на остальных продавцов нововведение распространится с 1 сентября. Раньше магазины сами должны были следить за сроками годности и маркировкой продукции, теперь система на кассе будет предупреждать продавца о проблеме. Такой режим уже стартовал для табачной продукции и пива в кегах.
Также с начала месяца в три раза вырастет размер акциза на игристые вина, включая российское шампанское, — до 141 рубля за литр, а также вино — до 108 рублей за литр. Крупные российские производители уже уведомили дистрибьюторов и продавцов о росте цен на свои продукты. Рост может составить от 7 до 35% в зависимости от конкретного наименования.
Новые правила для должников за ЖКХ
С 3 мая расширят список тех, чьи коммунальные долги нельзя перепродать коллекторам. Избавиться таким образом от долгов, накопленных жильцами, теперь не смогут наймодатели жилых помещений по договорам соцнайма, найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, а также по договорам найма государственного или муниципального жилищного фонда. Их сделки по продажам долгов жильцов коллекторам признают ничтожными.
Напоминаем, что в 2019 году был принят закон, запрещающий привлекать коллекторские организации к возврату коммунальных долгов. Он затрагивал управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы. Новый документ призван заполнить обнаруженные пробелы, чтобы исключить возможность передачи любых долгов по ЖКХ. Переуступка долга допускается только в случае смены УК, ресурсоснабжающей организации или изменения формы управления, но об этом граждан обязаны уведомить заранее.
Прочие изменения
На первую декаду мая выпадает начисление всех важных социальных выплат — пенсий и пособий. Их досрочная выплата в конце апреля, как это было в 2023 и 2022 годах, не предусмотрена. Таким образом, те, кому пенсия приходит 3 мая, получат ее день в день, получателям 4 и 5 мая средства начислят 3 мая, а в некоторых почтовых отделениях деньги можно будет забрать и утром 4 мая. Те, кто получает пенсию
С 13 мая выплата пенсий будет осуществляться по стандартному графику. Основными днями выплаты большинства детских пособий станут 3-е, 5-е и 8-е числа месяца. Если начисление выпадает на выходной или праздничный день, то пособие придет чуть раньше — предыдущим рабочим днем.
Дознаватель или следователь до возбуждения уголовного дела смогут проводить процессуальные действия, требующие материальных затрат. С 15 мая их возмещение ляжет на плечи осужденных.
Кроме того, в мае продолжается весенний призыв на военную службу. С начала месяца ему подлежат жители районов Крайнего Севера, а также педагоги и работники образовательных организаций.