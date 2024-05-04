МАК отправит Франции, Германии и США отчет о катастрофе в Шереметьево

«В настоящий момент специалистами Межгосударственного авиационного комитета завершается перевод отчета на английский язык для отправки государствам, принимавшим участие в расследовании (Франция, Германия и США), для получения их комментариев», — уточнили в организации.
Там добавили, что в мае 2023 года комиссия подготовила проект Окончательного отчета по расследованию авиационного происшествия. А с мая 2023 года по май 2024 года, учитывая позицию ПАО «Аэрофлот» по проекту, она провела дополнительные мероприятия.
«В результате значительного объема работ, выполненного комиссией, проект окончательного отчета был дополнен», — уточнили в МАК.
Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при этом у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.
По оценке следствия, к трагедии привели «действия по управлению воздушным судном» командира борта Дениса Евдокимова. При этом диспетчеры и аварийные службы не могли предотвратить инцидент, посчитали в СК.
Евдокимова приговорили в шести годам колонии-поселения.