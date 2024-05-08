Минюст обновит список заболеваний, с которыми должны выпустить из СИЗО

Координатор «Руси сидящей» (включена Минюстом в реестр иноагентов) Владимир Клопотов подтверждает, что получить медицинское заключение достаточно сложно: «Подобные решения принимаются в ходе рассмотрения письменного заявления арестованного с приложением подтверждающих медицинских документов, содержащих данные стационарного медицинского обследования. Или же письменного ходатайства руководителя медсанчасти СИЗО или ЛПУ — также с приложением медицинских документов. Как видите, обязательно медицинское обследование именно в стационаре. И добиться такого обследования в ЛПУ системы ФСИН очень и очень непросто». Клопотов предлагает «исключить из процесса принятия решения следственные органы и администрацию места содержания под стражей — как заинтересованных лиц». Кроме того, освидетельствование должно проводиться в «гражданских» медучреждениях, говорит эксперт, поскольку они «не зависят от тюремных властей».