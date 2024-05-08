МВД назвало условия для нахождения украинцев в России

При этом в октябре российские власти ограничили въезд для граждан Украины от 14 лет и старше, прибывающих из третьих стран: они могут попасть в Россию только через КПП «Лудонка» в Псковской области или аэропорт Шереметьево. Эта мера не затронула украинцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — они могут въезжать в Россию через пункты пропуска, расположенные на административной границе между новыми российскими регионами и сопредельными территориями.