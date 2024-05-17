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В РКЦ «Прогресс» назвали сроки замены ракеты-носителя «Союз» на «Амур-СПГ»

Новая многоразовая метановая ракета «Амур-СПГ» должна будет заменить ракету-носитель «Союз» в течение 15 лет, сообщил 17 мая генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Источник: Космический центр «Южный»

«В настоящий момент в активной фазе идет этап технического проектирования, разрабатывается проектная документация по всему космическому ракетному комплексу, изготавливаются отдельные отработочные элементы “Амура” для проведения испытаний», — рассказал Баранов в интервью «РИА Новости».

По его словам, «Амур» заменит «Союз» на горизонте 15 лет. Для того, чтобы «Амур» обладал такой же надежностью, как «Союз», РКЦ среди прочего работает с государственным заказчиком над организацией научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на достижение данного показателя, добавил глава РЦК.

17 апреля американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что он с нетерпением ждет запуска российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ». До этого, 15 апреля, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что «Амур-СПГ» может быть использована в несколько раз чаще, чем Flacon-9 производства SpaceX.

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Роскосмос