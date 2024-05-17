В РКЦ «Прогресс» назвали сроки замены ракеты-носителя «Союз» на «Амур-СПГ»

По его словам, «Амур» заменит «Союз» на горизонте 15 лет. Для того, чтобы «Амур» обладал такой же надежностью, как «Союз», РКЦ среди прочего работает с государственным заказчиком над организацией научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на достижение данного показателя, добавил глава РЦК.