Рособрнадзор назвал самые популярные предметы ЕГЭ-2024

В мае с аналогичным заявлением выступил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Его предложение о возможности выдачи аттестатов без сдачи итоговых экзаменов поддержали в правительстве, но для этого необходимо внести в регламент нормативные изменения. По словам Музаева, это произойдет в ближайшее время. «Буквально на днях выйдет аналогичная поправка для выпускников Севастополя. Было обращение губернатора, председатель правительства его поддержал. Сейчас приказ находится в Минюсте, буквально в считанные дни он выйдет», — пояснил чиновник на пресс-конференции.