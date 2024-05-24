Тараканьи берега: число жалоб на условия в гостиницах за год удвоилось

— Если же ожидания всё же не оправдались, наша служба поддержки разбирается с ситуацией и остается на связи как с путешественником, так и с отелем и решает вопросы в среднем за один день, — заверили в сервисе. — Например, был случай, когда при заселении девушки в номере был неисправен кондиционер. С нашей помощью гостью за час переселили в похожий номер в соседней гостинице.