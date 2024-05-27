Мэра Большого Камня Абушаева наградили орденом Мужества в зоне СВО

«Вчера был награжден государственный наградой, орденом Мужества, в особом порядке. Хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает, поблагодарить наш стойкий тыл, что верит и ждет каждого из нас домой. Без вас мы никуда», — написал он в своем Tekegram-канале.
Ранее, 23 мая, бойцам СВО, которые проходят лечение и реабилитацию в 3-м Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского Министерства обороны РФ, вручили государственные награды и жилищные сертификаты. Всего было вручено девять орденов Мужества, один орден Святого Георгия IV степени, медаль «За отвагу», две медали Жукова, три — Суворова, 21 медаль «Участника специальной военной операции», а также воинские звания.