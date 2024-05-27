Мэра Большого Камня Абушаева наградили орденом Мужества в зоне СВО

«Вчера был награжден государственный наградой, орденом Мужества, в особом порядке. Хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает, поблагодарить наш стойкий тыл, что верит и ждет каждого из нас домой. Без вас мы никуда», — написал он в своем Tekegram-канале.