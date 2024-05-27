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Громкий гудок в Северном микрорайоне напугал воронежцев

Жители улицы Беговой рассказали о странном гудке, который услышали сегодня, 27 мая. Некоторые воронежцы приняли звук за тревожную сирену.

Видео, на котором слышен звук, опубликовали в сети. Однако в областном правительстве отметили, что тревожные сигналы сегодня днем, 27 мая, не запускали. Информации о чрезвычайных происшествиях в МЧС и иные структуры не поступало. Некоторые пользователи сети отметили, что гудки в этом районе слышны периодически. По словам людей, звуки могут доноситься с одного из местных заводов.

Напомним, что в сегодня ночью в регионе действовал режим опасности атаки БПЛА, однако его отменили чуть позднее 6 часов утра. Сейчас обстановка в регионе спокойная.