Главные новости 23 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 23 июля 2024 года.
Украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ»
Беспилотники ВСУ атаковали паромное судно в порту «Кавказ» на Кубани, есть пострадавшие и погибший. В результате возник локальный пожар, угрозы распространения огня нет.
Банки начали повышать ставки по вкладам до заседания ЦБ
Два крупных банка поднимают ставки по вкладам перед заседанием ЦБ, которое может ужесточить политику впервые за семь месяцев. В ВТБ ожидают, что это станет «отправной точкой нового этапа роста ставок».
СК завел дело на следователя по делу об убийстве бойца СВО
СК завел дело на следователя в Армавире за злоупотребление полномочиями и укрывательство. Следователь, согласно СК, не предпринял мер к розыску и задержанию подозреваемого в убийстве бойца СВО.
Байден отказался уходить в отставку
Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки, но продолжит занимать пост президента. Республиканцы, включая Майка Джонсона и Джей Ди Вэнса, призвали его к отставке. Белый дом ранее исключал досрочную отставку.
Европа резко нарастила закупки удобрений из России
В январе — мае 2024 года Россия увеличила поставки удобрений в ЕС на 70%, до 1,9 млн тонн. Это связано с тем, что российские удобрения оказались выгоднее местного производства из-за высокого уровня цен на газ.