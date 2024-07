Лучшие сериалы Netflix за все годы и почему их стоит посмотреть

* Искренняя история о дружбе и взрослении, лишенная штампов и приторности. Великолепный кастинг детей-актеров. И прекрасная игра Вайноны Райдер, исполнившей роль убитой горем матери.

* Ностальгическая атмосфера сериала, отсылающая к поп-культуре 1980-х. Множество цитат, референсов, ретро-музыка — известные хиты: «Should I Stay or Should I Go» группы The Clash, «Heroes» Питера Гэбриэля, «Time After Time» Синди Лопер.

* Пятый, финальный, сезон сериала выйдет в 2025 году, самое время подготовиться к этому событию.