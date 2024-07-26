Лучшие сериалы Netflix за все годы и почему их стоит посмотреть

Первый сезон сериала снят по одноименному роману американского подросткового писателя Джефя Эшера. Главный герой, подросток по имени Клэй Дженсен, находит на пороге своего дома коробку с аудиокассетами, записанными Ханной Бейкер, его однокласницей. Девушка нравилась Клэю, но она покончила жизнь самоубийством. Парень слушает кассеты и испытывает шок: Ханна перечисляет 13 причин своего ухода из жизни. Каждая — отдельный человек. И одна из причин — Клэй! Чтобы понять, в чем он виноват, подросток слушает кассеты до конца. И постепенно открывает для себя страшные тайны Ханны и своих одноклассников.