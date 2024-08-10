Уход «Зонтика»: вышел финальный сезон «Академии Амбрелла»

Возможно, основная причина такого лишенного помпы финала заключается в скандале, связанном с шоураннером Стивом Блэкманом, работавшим также на сериалах «Фарго», «Легион» и «Видоизмененный углерод». Ранее в этом году 12 сценаристов и работников киноиндустрии обвинили его в «токсичном, агрессивном и унижающем поведении». Также всплыли и обвинения в сексистских и гомофобных высказываниях, в том числе касающихся звезды сериала Эллиота Пейджа. Сам Блэкман всё отрицал, но компания Universal Сontent Production, продюсировавшая шоу, провела расследование и обнаружила, что у части обвинений есть основания. Во всяком случае, у тех, что касались «неуместных и непрофессиональных замечаний» и «нецензурных и унижающих ремарок». Вполне логично предположить, что этих фактов хватило для того, чтобы Netflix решила покончить с хитовым сериалом как можно скорее и серьезно урезать его финансирование.