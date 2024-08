Уход «Зонтика»: вышел финальный сезон «Академии Амбрелла»

А теперь, внимание, главный спойлер: в последней серии герои жертвуют собой и соглашаются стереть себя из истории, чтобы помешать процессу очищения и слить все параллельные временные линии в одну. Всё заканчивается идеальным солнечным днем в парке под песню Томми Джонса и The Shondells «I Think We’re Alone Now», которая звучала в самой первой серии первого сезона. Но, как пел Ник Кейв: «Просто помни, смерть — это не конец». После финальных титров камера останавливается на восьми бархатцах, растущих у подножия дерева. То есть тех самых цветов, пыльца которых оплодотворила земных женщин и произвела на свет детей из Академии Амбрелла.