Последние новости к вечеру 23 сентября 2024 года

Родители четырех детей, погибших от отравления в Красноярском крае, начали давать показания. Отец сообщил, что жена купила продукты, в том числе курицу и пельмени, из которых приготовила еду. Утром семья почувствовала недомогание: тошноту и боли в животе. Мать рассказала, что дети сами сварили пельмени.