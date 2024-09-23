Последние новости к вечеру 23 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 23 сентября 2024 года.
Дуров назвал условия передачи данных пользователей Telegram
Павел Дуров, сооснователь Telegram, сообщил, что мессенджер будет раскрывать IP-адреса и номера пользователей по запросам властей. Это коснется тех, кто нарушает правила, чтобы предотвратить злоупотребление поисковыми функциями платформы.
В МИД РФ озвучили позицию Москвы по ядерным испытаниям
Россия не планирует ядерные испытания, если Запад, включая США, не предпримет аналогичных действий, заявил 23 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что инфраструктура новоземельного полигона готова к ответу на действия Вашингтона.
В Госдуме оценили призыв к россиянам «затянуть пояса»
Зампред комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что призыв россиянам «затянуть пояса» и отказаться от лишних трат неуместен. Он отметил рост экономики и увеличение зарплат в ряде секторов.
Родители погибших в Красноярске детей дали первые показания
Родители четырех детей, погибших от отравления в Красноярском крае, начали давать показания. Отец сообщил, что жена купила продукты, в том числе курицу и пельмени, из которых приготовила еду. Утром семья почувствовала недомогание: тошноту и боли в животе. Мать рассказала, что дети сами сварили пельмени.
В Кремле прокомментировали слияние компаний Wildberries и Russ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слияние компаний Wildberries и Russ не входит в компетенцию Кремля и является бизнес-процессом. Wildberries и оператор наружной рекламы Группа Russ объявили об объединении в конце июня.