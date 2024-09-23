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Последние новости к вечеру 23 сентября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 23 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 23 сентября — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 23 сентября 2024 года.

Дуров назвал условия передачи данных пользователей Telegram

Источник: Reuters

Павел Дуров, сооснователь Telegram, сообщил, что мессенджер будет раскрывать IP-адреса и номера пользователей по запросам властей. Это коснется тех, кто нарушает правила, чтобы предотвратить злоупотребление поисковыми функциями платформы.

В МИД РФ озвучили позицию Москвы по ядерным испытаниям

Источник: РИА "Новости"

Россия не планирует ядерные испытания, если Запад, включая США, не предпримет аналогичных действий, заявил 23 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что инфраструктура новоземельного полигона готова к ответу на действия Вашингтона.

В Госдуме оценили призыв к россиянам «затянуть пояса»

Зампред комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что призыв россиянам «затянуть пояса» и отказаться от лишних трат неуместен. Он отметил рост экономики и увеличение зарплат в ряде секторов.

Родители погибших в Красноярске детей дали первые показания

Источник: Прокуратура Красноярского края

Родители четырех детей, погибших от отравления в Красноярском крае, начали давать показания. Отец сообщил, что жена купила продукты, в том числе курицу и пельмени, из которых приготовила еду. Утром семья почувствовала недомогание: тошноту и боли в животе. Мать рассказала, что дети сами сварили пельмени.

В Кремле прокомментировали слияние компаний Wildberries и Russ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слияние компаний Wildberries и Russ не входит в компетенцию Кремля и является бизнес-процессом. Wildberries и оператор наружной рекламы Группа Russ объявили об объединении в конце июня.