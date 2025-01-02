Супер Старр: экс-битл занялся кантри, The Weeknd ушел в кино

The Weeknd готовится расстаться с псевдонимом, Ринго Старр уходит в кантри, а FKA Twigs меняет гнев на милость после скандальной утечки треков. Первый месяц 2025 года в музыкальной индустрии отнюдь не время затишья. Меломанов ждет немало громких новинок, о самых интересных из них читайте в «Известиях».
The Weeknd — Hurry Up Tomorrow.
Самый ожидаемый релиз января, без сомнений, новый альбом The Weeknd. Популярность канадского исполнителя такова, что любой его релиз автоматически привлекает внимание, но в этом случае интерес усилен словами самого артиста о грядущем отказе от псевдонима. Hurry Up Tomorrow позиционируется как завершение трилогии, начатой альбомами After Hours (2020) и Dawn FM (2024). Выпустив пластинку, Абель Тесфайе обещает открыть новую главу своего творчества, «переизобрести» себя и оставить бренд The Weeknd в прошлом.
Полного трек-листа на момент написания статьи еще не было, однако можно было познакомиться с тремя «официальными» синглами и несколькими номерами и фрагментами, которые звучали на концертах The Weeknd или в рамках промокампании к альбому. Судя по этому материалу, пластинке отчаянно не хватает хитов уровня Blinding Lights или Save Your Tears. С натяжкой на роль песни-флагмана подходит Dancing in the Flames, но уже понятно, что покорить прежние высоты треку не удалось — в чарте Billboard Hot 100 он добрался лишь до 14-й позиции. По меркам The Weeknd — провал.
Вместе с тем не приходится сомневаться, что Hurry Up Tomorrow всё равно доставит немало удовольствия поклонникам артиста: фирменный высокий вокал (почти фальцет), самые актуальные биты, коллаборации с рэпером Playboi Carti и бразильской поп-звездой Аниттой — интересного будет немало. И главное — через несколько месяцев после релиза Hurry Up Tomorrow планируется выпустить художественный фильм с таким же названием — психологический триллер, где наряду с самим Абелем снялась Дженна Ортега. Правда, предыдущие киноопыты The Weeknd, например скандальный сериал «Идол», вызвали куда более скептическую реакцию, чем его музыкальные работы, но — возможно, нас ждет нечто вроде полнометражного клипа. Поживем — увидим!
Ringo Starr — Look Up.
В 2024-м мода на кантри накрыла всю западную индустрию. Конечно, корневая американская музыка всегда ценилась за океаном, недаром долгое время пальму первенства по количеству премий «Грэмми» держала сравнительно малоизвестная у нас Элисон Краусс (кстати, российским меломанам полюбить ее помогли два дуэтных альбома с экс-фронтменом Led Zeppelin Робертом Плантом). Но прежде это было все-таки внутренней историей, тогда как артисты, ориентированные на международную аудиторию, отдавали предпочтение поп-музыке, року, рэпу или r’n’b.
Но вот кантри-альбом выпустила Бейонсе, ее примеру последовал Пост Мэлоун, а Лана Дель Рей пообещала сделать аналогичный шаг. И после этих новостей вовсе не кажется таким уж неожиданным, что даже легенда рока Ринго Старр решил изменить привычному стилю, да еще и привлек к сотрудничеству целую обойму звезд блюграсса (более аутентичной разновидности кантри).
Свежая пластинка артиста, который в этом году отметит 85-летие, выйдет уже 10 января, и на ней будет 11 оригинальных композиций: в отличие от уже упомянутого Планта, сделавшего ставку на кавер-версии, Старр сочинил материал сам. Две песни — сольные, в том числе первый сингл Time on My Hands, а остальное — дуэты и трио с Билли Стрингсом, Молли Таттл, рок-группой Larkin Poe и, ну конечно, Элисон Краусс (эй, Роберт, у тебя конкурент!).
И, похоже, нас ожидает в хорошем смысле предсказуемая пластинка. Ринго Старр — вообще не про сюрпризы и эксперименты, а про традиции, доброту, позитив. Беззаботно-меланхоличные глиссандо слайд-гитары, мягкая ритм-секция и простые позитивные мелодии — идеальная музыка для мягкого начала рабочей недели после январских праздников. Time on My Hands — тому доказательство.
FKA Twigs — Eusexua.
Британская звезда FKA Twigs (Талия Барнетт) не выпускала лонгплеев с 2022 года, причем последний из них — Caprisongs — был микстейпом (сборником разнопланового материала), а не полноценным альбомом. Ну, а цельных музыкальных высказываний у нее не выходило с 2019-го, когда появился альбом Magdalene, эстетская экспериментальная запись, которую не без оснований сравнивали с работами Бьорк.
Основательное возвращение должно было состояться в 2023-м: 1 октября FKA Twigs выступила на фешен-шоу Valentino с танцевальным сетом, основой которого стала безымянная песня с техно-сопровождением. Казалось, это не полноценная композиция, а некий фрагмент, «набросок», впрочем, очень яркий и запоминающийся.
Впрочем, релиза трека на стриминговых платформах не последовало — из-за громкого скандала: хакеры украли у певицы и слили 85 демок — очевидно, весь рабочий материал готовившегося альбома. Талия отреагировала крайне болезненно: пообещала уйти в тень и вообще отменить выпуск пластинки.
И действительно, около полугода о ней ничего не было слышно, затем певица опубликовала весьма странную коллаборацию с британскими электронщиками Two Shell — и снова залегла на дно, вплоть до выхода фильма «Ворон», в котором сыграла главную женскую роль. И лишь после этого, уже осенью 2024-го, она все-таки анонсировала пластинку, которая получила название Eusexua — как лид-сингл, которым и стала та самая композиция с показа Valentino.
Чуть позже на стримингах появились еще два трека — Perfect Stranger и Drums of Death, но если Eusexua обнадеживала, эти синглы производят куда менее однозначное впечатление: ритмы и биты есть, выразительной мелодики — нет. В общем, уже понятно, что альбом получится как минимум неровным. Но и жемчужины на нем вполне могут быть.
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Шарпантье. «Полуночная рождественская месса».
В конце года академические организации регулярно ставят оперы и оратории на тему Рождества, но список произведений, как правило, весьма традиционен. Иное дело — программа концерта, состоявшегося 15 декабря в Московской филармонии. Ансамбль Questa Musica с его худруком Филиппом Чижевским (недавно возглавившим еще и ГАСО имени Светланова) собрал раритеты разных эпох — начиная с Ренессанса и заканчивая послевоенным авангардом, а кульминацией стала «Полуночная рождественская месса» французского классика XVII века Марк-Антуана Шарпантье.
Фото: Московская филармония.
Felix Kotlo и Тося Чайкина. «Дождь заманивал».
Один из самых необычных дуэтов декабря. Саунд-продюсер и певец Felix Kotlo создал композицию с ярким оттенком старомодного эстрадного джаза, ну, а присоединившаяся к нему Тося Чайкина спела отнюдь не простую мелодию почти оперным звуком (поклонники знают, что певица любит представать в необычном амплуа, исполняя, например, арию Пуччини из «Джанни Скикки»). Оценивать эту гремучую стилевую смесь можно по-разному, но как минимум такие эксперименты интересны.
Георгий Свиридов. Романсы на стихи Александра Блока.
Настоящий раритет под конец года выпустила фирма «Мелодия». Романсы на стихи Блока Георгий Свиридов написал в 1938 году, в возрасте 22 лет. Позже он неоднократно обращался к творчеству поэта Серебряного века, но этот опыт был первым. Увы, при жизни автора музыка не была издана, никаких материалов в архиве не сохранилось. Однако музыковеду и пианистке Анастасии Тимофеевой удалось обнаружить ксерокопию рукописи. Она же исполнила фортепианную партию в записи «Мелодии», а вокальную партию спел баритон Николай Землянских.
Плейлист «Известий».
Наш первый в 2025 году плейлист нам захотелось сделать уютным, домашним, мягким по звучанию и зимним по тематике. Открываем нашу подборку мы упомянутым выше номером Felix Kotlo и Тоси Чайкиной, а вслед за ним прозвучит еще один дуэт, но уже куда более традиционный и с широко известной мелодией: Евы Польна и Басты. Вдвоем поют и участники инди-группы «Самое Большое Простое Число». А исполнители Свиридова образуют тандем вокалиста и пианистки. И только Женя Любич справляется одна, хотя получается не менее обаятельно.
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