Супер Старр: экс-битл занялся кантри, The Weeknd ушел в кино

Полного трек-листа на момент написания статьи еще не было, однако можно было познакомиться с тремя «официальными» синглами и несколькими номерами и фрагментами, которые звучали на концертах The Weeknd или в рамках промокампании к альбому. Судя по этому материалу, пластинке отчаянно не хватает хитов уровня Blinding Lights или Save Your Tears. С натяжкой на роль песни-флагмана подходит Dancing in the Flames, но уже понятно, что покорить прежние высоты треку не удалось — в чарте Billboard Hot 100 он добрался лишь до 14-й позиции. По меркам The Weeknd — провал.