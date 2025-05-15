ТАСС: Российско-украинские переговоры в Стамбуле начнутся в Долмабахче в 10 утра

Российско-украинские переговоры по урегулированию конфликта состоятся в Стамбуле в рабочем офисе президента Турции Долмабахче. По информации источника ТАСС, знакомого с организацией встречи, переговоры начнутся около 10:00 по московскому времени и пройдут в закрытом режиме без участия прессы.
«С большой вероятностью переговоры начнутся в районе 10:00 в Долмабахче», — уточнил источник.
Это не первая подобная встреча в Долмабахче — в марте 2022 года там уже проводились переговоры между делегациями России и Украины. Тогда достигнутые договорённости не были реализованы из-за украинской стороны.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил список членов российской делегации на переговорах, а также экспертов. Делегацию возглавит помощник президента России. Как и в 2022 году, эта миссия возложена на Владимира Мединского. Кроме того, в составе переговорной группы будут представители МИД, Министерства обороны и Генштаба.
Онлайн-трансляцию политического события года — переговоров России и Украины в Стамбуле — можно посмотреть здесь.