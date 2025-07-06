Календарь на 6 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

С тех пор традиция распространилась по всему миру. Поцелуи изучают ученые (есть даже наука — филематология), рекламируют маркетологи и обожают почти все кинематографисты — сложно вспомнить культовый фильм без хотя бы одной сцены с поцелуем. В этот день по всему миру устраивают конкурсы, флешмобы и даже соревнования на самый долгий поцелуй — мировой рекорд составляет более 58 часов! Но главное — напоминание о простом, но мощном способе выразить чувства: без слов, но очень понятно.