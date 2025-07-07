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Замгендиректора «КС» Пименов назвал главного претендента на золото РПЛ 2025−2026

Представитель самарцев объяснил, кто, по его мнению, ближе остальных к чемпионству в предстоящем сезоне Премьер-лиги.

Представитель самарцев объяснил, кто, по его мнению, ближе остальных к чемпионству в предстоящем сезоне Премьер-лиги.

В минувшем розыгрыше РПЛ первое место впервые в своей истории занял «Краснодар» с 67 очками. Серебро досталось петербургскому «Зениту» (66), бронза — столичному ЦСКА (59).

«Крылья Советов» оказались на десятой строчке с 31 баллом. Еще один клуб из Самарской области, «Акрон», обогнал «зелено-бело-синих» и стал девятым с 35.

«“Зенит” — главный претендент на чемпионство в следующем сезоне. “Спартаку” нужно добавлять, были сделаны серьезные покупки и их нужно оправдывать уже на поле», — сказал замгендиректора волжан Руслан Пименов «Матч ТВ».

Ранее он объяснил, как поменяется стиль игры самарцев с новым главным тренером Магомедом Адиевым.

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