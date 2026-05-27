СМИ: США планируют значительно сократить свое участие в НАТО

Портал TVP World утверждает, что США собираются сократить свои возможности нанесения глубокого удара в Европе на 50%. Издание пообщалось с Михалом Барановским, заместителем министра технологий Польши, который подтвердил, что силы глубокого удара «жизненно важны» для европейских стран в плане сдерживания. При этом он надеется, что запланированное сокращение ударного потенциала США не является «неизбежным решением».