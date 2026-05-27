Портал TVP World утверждает, что США собираются сократить свои возможности нанесения глубокого удара в Европе на 50%. Издание пообщалось с Михалом Барановским, заместителем министра технологий Польши, который подтвердил, что силы глубокого удара «жизненно важны» для европейских стран в плане сдерживания. При этом он надеется, что запланированное сокращение ударного потенциала США не является «неизбежным решением».
Согласно немецкому журналу Der Spiegel, представитель Пентагона Александр Велес-Грин «недвусмысленно» проинформировал европейских союзников о намерениях Вашингтона на закрытом брифинге, который состоялся в пятницу в Брюсселе. Как уточняет Spiegel, США хотят отказаться от значительной части своих обязательств в рамках особой структуры NATO Force Model, которая командует силами партнеров для выполнения поставленных задач.
Издание напоминает, что Вашингтон в Стратегии национальной безопасности и в Стратегии национальной обороны ясно дал понять, что Европа должна взять на себя большую часть бремени по собственной обороне.