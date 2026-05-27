СМИ: США планируют значительно сократить свое участие в НАТО

США намерены вдвое сократить свой ударный потенциал в Европе, включая авианосцы и военные самолеты, а также отказаться от предоставления подводных лодок и части эсминцев, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Портал TVP World утверждает, что США собираются сократить свои возможности нанесения глубокого удара в Европе на 50%. Издание пообщалось с Михалом Барановским, заместителем министра технологий Польши, который подтвердил, что силы глубокого удара «жизненно важны» для европейских стран в плане сдерживания. При этом он надеется, что запланированное сокращение ударного потенциала США не является «неизбежным решением».

Как предполагает экс-пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, сокращения будут касаться американских сил и средств, выделяемых для развертывания в Европе в случае кризиса или конфликта, а не ресурсов, которые сейчас размещены в европейских странах — членах НАТО.

Согласно немецкому журналу Der Spiegel, представитель Пентагона Александр Велес-Грин «недвусмысленно» проинформировал европейских союзников о намерениях Вашингтона на закрытом брифинге, который состоялся в пятницу в Брюсселе. Как уточняет Spiegel, США хотят отказаться от значительной части своих обязательств в рамках особой структуры NATO Force Model, которая командует силами партнеров для выполнения поставленных задач.

По сведениям журнала, США намерены на треть сократить число истребителей, уменьшить количество стратегических бомбардировщиков и прекратить предоставление подводных лодок. Также будет снижено участие в обеспечении эсминцами, беспилотниками (разведывательными и ударными) и самолетами-заправщиками.

В Вашингтоне рассчитывают к 7—8 июля, саммиту НАТО в Анкаре, получить от европейских союзников информацию о том, как они намерены устранять «бреши». Источники сомневаются, что европейские члены блока смогут полноценно компенсировать сокращение американских ресурсов.

TVP после разговора с источниками констатирует, что члены блока испытывают «беспрецедентное напряжение» в связи с последними действиями администрации Дональда Трампа.

Издание напоминает, что Вашингтон в Стратегии национальной безопасности и в Стратегии национальной обороны ясно дал понять, что Европа должна взять на себя большую часть бремени по собственной обороне.

