Приказ о новом лимите на легионеров в РПЛ вступает в силу с 1 июля

В конце мая Дегтярев объяснил, от чего будет зависеть ужесточение лимита на легионеров. «Пока снижение на одного легионера, это решение бессрочное, не на год. Но через год, я обещаю, к этой теме вернусь. И посмотрю, пошли деньги на детей или нет. Если не пошли — еще меньше сделаю. Мне кажется, и не только мне, сторонников у меня достаточно, справедливая цифра — это 10 иностранцев в заявке, 5 — на поле. Придем мы к ней или нет — покажет время и социальная ответственность клубов», — сказал Дегтярев в интервью руководителю Федерации триатлона России Ксении Шойгу.