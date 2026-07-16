Главные новости к утру 16 июля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 16 июля 2026.
Гросси осудил удар, при котором погиб главный инженер ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар, в результате которого погиб главный инженер Запорожской АЭС, говорится в заявлении Агентства. Александр Яковлев погиб в результате целенаправленного террористического акта киевского режима. Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю АЭС на границе промышленной площадки станции и города Энергодар.
США атаковали следовавший в Иран танкер в Персидском заливе
Вооруженные силы США ударили по пустому нефтяному танкеру, который пытался пройти в иранский порт в Персидском заливе, нарушив морскую блокаду. Коммерческое судно M/T Belma шло под флагом Кюрасао в направлении острова Харг. США возобновили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты или из них, 14 июля.
Греция выступила против новых санкций ЕС в отношении российского СПГ
Афины выступили против нового пакета санкций Евросоюза в отношении российского СПГ, заявив, что они уничтожат греческую судоходную компанию Dynagas, сообщила газета Financial Times. Речь идет о готовящемся запрете на транспортировку российского СПГ в третьи страны. Dynagas специализируется на перевозке российских грузов.
США введут пошлины в размере 25% на часть импорта из Бразилии
Дональд Трап поручил ввести пошлины в размере 25% на большую часть товаров, поставляемых в США из Бразилии. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Говоря о причинах этого шага, Рубио утверждал, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва «и его правительство не вели переговоры с США добросовестно».
Определились финалисты чемпионата мира по футболу
Сборная Аргентины со счетом 2:1 одержала волевую победу над командой Англии в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года по футболу. В финале, который пройдет 19 июля, аргентинская сборная сыграет с командой Испании, которая ранее обыграла французов со счетом 2:0.