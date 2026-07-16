Главные новости к утру 16 июля 2026 года

Дональд Трап поручил ввести пошлины в размере 25% на большую часть товаров, поставляемых в США из Бразилии. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Говоря о причинах этого шага, Рубио утверждал, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва «и его правительство не вели переговоры с США добросовестно».