Туристы стали реже ездить летом на курорты юга России

Летний сезон 2026 года начался для части российских туристов с корректировки планов на отдых на фоне проблем с топливом и участившихся атак БПЛА на юге страны. В январе—мае туристы ездили по стране чаще, чем год назад: число туристических поездок составило 34,2 млн — оно выросло на 6,2%, рассказали РБК в пресс-службе Минэкономразвития.
Но в первый месяц лета, когда на курортах начинается высокий туристический сезон, бронирований оказалось меньше, чем в прошлом году. Российский союз туриндустрии (РСТ) оценил, что в июне количество поездок по всей России, организованных с помощью туроператоров, снизилось к аналогичному месяцу годом ранее на 4,8%. В Минэкономразвития снижение бронирований в текущем моменте подтвердили: «Наши оценки близки к РСТ, около минус 4%».
Текущая ситуация «объективно связана с временными сложностями с топливообеспечением», заявили в Минэкономразвития. Факторов, замедляющих спрос на отдых в России в этом сезоне, довольно много, перечисляет директор по связям с общественностью туроператора «Русский экспресс» Анна Филатовская. Среди них — ограничения в работе южных аэропортов и нехватка железнодорожной перевозки, ситуация с топливом, которая может останавливать путешественников от решения отправиться на юг на собственном автомобиле, периодические режимы «Ковер» из-за угрозы БПЛА в аэропортах вылета и прилета, а также укрепление национальной валюты, которое делает зарубежный отдых более привлекательным по цене.
Летний туристический сезон в России «будет в любом случае», хоть и с учетом ограничений, связанных с вопросами безопасности, которые будут определять местные власти, говорил в середине июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В Минэкономразвития ожидают, что бронирования турпоездок будут расти по мере стабилизации обстановки. По сравнению с 2024 годом прирост турпотока сохраняется: в этом июне поездок было на 10% больше, подчеркнули в министерстве.
Какая обстановка на курортах и куда едут отдыхать россияне этим летом — в материале РБК.
Как отдыхают на юге России.
В июне в Краснодарском крае, главном курортном регионе России, отдохнули 1,8 млн туристов и около 900 тыс. однодневных отдыхающих, сообщили РБК в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона. «Небольшое снижение турпотока за первый месяц лета отмечается на курортах как Черноморского, так и Азовского побережья», — заявил представитель минкурортов.
Снижение числа бронирований в курортных городах юга России зафиксировал и сервис путешествий «Туту», проанализировавший заказы авиа-, железнодорожных и автобусных билетов. По его данным, пассажиропоток в Краснодарский край в июне упал на 15% по сравнению с предыдущим годом. В отдельно взятый Сочи билетов купили на треть меньше, чем годом ранее.
Туристы в первый месяц лета реже, чем год назад, ездили на юг России поездами: в июне пассажиропоток на этом направлении упал по сравнению с тем же месяцем 2025 года на 10,2%, сообщили РБК в пресс-службе РЖД.
Исключением стала Анапа, которая показывает «уверенный» рост числа путешествий по железной дороге, в том числе у семей с детьми, отмечают в «Туту». По данным РЖД, спрос на поездки в этом направлении вырос более чем на четверть.
В «Аэрофлоте» говорят «скорее не о снижении интереса к югу России, а о расширении географии путешествий». В июне и первой половине июля в число наиболее востребованных внутренних направлений у авиакомпании вошли рейсы из Москвы в Калининград, Сочи, Владивосток, Санкт-Петербург и Хабаровск.
Базовый сценарий по турпотоку на лето в Краснодарском крае — 8,4 млн туристов, уточнили в пресс-службе регионального минкурортов. «Предприятия турсферы сохраняют позитивные ожидания на летний сезон. Этому способствует возобновление работы анапских пляжей и расширение инфраструктуры», — добавили там. Сейчас курорты Азово-Черноморского побережья загружены примерно на 77%. Пик сезона на курортах Краснодарского края традиционно приходится на середину августа.
Что происходит с отдыхом в Сочи.
Самый популярный российский курорт Сочи, который в прошлом году принял более 7,9 млн отдыхающих, в этом сезоне «сосредоточится» не на рекордном числе туристов, а на качестве и безопасности отдыха, говорил в мае глава курорта Андрей Прошунин.
Сочи с начала года принял более 3,6 млн человек, сообщили РБК в администрации города-курорта. «Половина лета позади, со снижением турпотока сталкиваются все курорты Черноморского побережья в связи с объективными причинами. Да, он несколько меньше аналогичных показателей предыдущих лет, но в этом году мы не ставим целью количественные рекорды. Сегодня мы делаем ставку на обеспечение качественного и безопасного отдыха для всех наших гостей», — сказал представитель администрации Сочи.
К началу летнего сезона на курорте усилили меры антитеррористической защищенности. На пляжах ведется видеонаблюдение, работает лицензированная охрана, есть медики и спасатели, сообщала пресс-служба администрации города. У отельеров, авиакомпаний и служб аэропорта налажено взаимодействие: в случаях временной приостановки работы авиаузла Сочи принимаются необходимые меры для оперативного распределения пассажиропотока и размещения гостей в гостиницах, информирования пассажиров о статусе рейсов.
Задержки и переносы рейсов из-за временных ограничений в аэропортах в начале июня привели к снижению спроса на отдых в Сочи на 30% год к году, сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР). По итогам июня билетов в Сочи, по данным «Туту», купили на 34% меньше, чем годом ранее.
«На показатели Сочи повлияли частые отмены и задержки рейсов, а на спрос в Туапсинском районе — пожары на НПЗ в Туапсе в мае. Хотя курортные поселки удалены от промышленного центра, загрязнений на пляжах не было», — говорит представитель туроператора «Алеан». У туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») в июне было снижение по Сочи, а просадка по Туапсе составила 36%. Среди причин снижения потока в Туапсе там называют также нестабильную погоду на побережье и ограниченный номерной фонд.
Билетный сервис «Мой агент» фиксировал в июне снижение продаж билетов в Сочи примерно на 20% год к году. В авиакомпании S7 утверждают, что загрузка кресел на рейсах в Сочи в июне—июле не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и остается на высоком уровне — порядка 97%. Но собеседник РБК, близкий к S7, говорит, что авиакомпания в летний сезон 2026 года сократила число рейсов в Сочи, емкости были перераспределены на другие направления. В РЖД отметили, что направление Москва — Сочи в этом году, как и в прошлом, пользуется повышенным спросом, но как изменился пассажиропоток в июне, не уточнили.
К началу июля отели Сочи, по данным администрации города, были заполнены на 78%. Для привлечения туристов на курорте действуют разнообразные акции, уточняют в «Алеане»: скидки от 10−15% и выше, дополнительные услуги в подарок — экскурсии или спа.
Те, кто приезжает сейчас в Сочи, находят «множество плюсов и отмечают комфорт», рассказали РБК в администрации города-курорта и привели примеры: «Комфорт передвижения по дорогам без пробок, комфорт на канатных дорогах без очередей, на пляжах и в ресторанах, где всегда есть огромный выбор и свободные места, приветливый и особенно радушный персонал».
Что происходит с отдыхом в Крыму.
Этим летом на планы путешественников, отправляющихся в отпуск на собственном автомобиле, повлиял топливный кризис. Нехватка бензина особенно сказывается на поездках в Крым, где действуют самые жесткие ограничения на продажу топлива. Автомобиль остается основным способом добраться до полуострова: доля туристов на машинах составляет около 76% потока. Движение по Крыму поездов, которые были альтернативой автотранспорту и закрытому с 2022 года аэропорту Симферополя, в июне ограничили в целях безопасности. После 10 июня поезда сначала двигались лишь в светлое время суток, а с 20 июня они следуют только до Керчи.
Еще в середине мая продажи туров в Крым шли опережающими темпами — броней было на 10% больше, чем годом ранее, сообщала АТОР. Но уже в середине июня продажи на фоне нехватки бензина и других логистических сложностей оказались на 25% ниже «обычного уровня», оценивал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. Большая часть туристов, забронировавших поездки, тем не менее сохраняла планы на отдых — массовых аннуляций не было, отмечали в АТОР.
Около 30% туристов заняли выжидательную позицию, чтобы принять решение ближе к дате заезда, либо выбрали другое направление«. Массовых отмен по Крыму в июне не фиксировал и сервис “Яндекс Путешествия”. Из тех, кто перебронировал жилье, почти половина (42%) также выбрала отдых в Крыму, а другая часть — иные регионы России, 7% туристов решили поехать за рубеж, рассказывал РБК представитель сервиса.
На поездах, следующих в Крым и обратно, пассажиропоток в первый месяц лета снизился по сравнению с прошлым годом на 21%, сообщил РБК оператор железнодорожных перевозок на полуостров «Гранд Сервис Экспресс». Билеты возвращали заметно чаще, чем год назад. В июне 2025 года в Крым было продано 823 тыс. билетов на разные месяцы, а возвратов было 30%. В июне 2026 года пассажиры купили 897 тыс. билетов — тоже на разные месяцы, а вернули 1,07 млн билетов. «У этой ситуации есть две причины, — поясняет представитель “Гранд Сервис Экспресса”. — Во-первых, довольно много пассажиров в связи с текущей ситуацией решили отменить свою поездку в Крым. Во-вторых, пассажиры возвращали билеты на отмененные поезда и покупали билеты на поезда, которые продолжают курсировать в сообщении с Крымом».
Сейчас большая часть поездов, следующих на полуостров, отменена. А загрузка у тех, что остаются, на июль—август, сохраняется на уровне 50−60%, говорит представитель оператора.
Ситуация с топливом на полуострове остается напряженной, признают местные власти. С 21 июня в Крыму полностью остановилась продажа топлива на АЗС. После 12 июля бензин начал возвращаться в свободную продажу на АЗС в разных районах полуострова — списки заправок, на которых есть топливо, публикует минтопэнерго Крыма в своем канале в «Максе». Топливо, которое есть не на всех заправках, продают строго по 20 л на машину, на некоторых АЗС — только за наличный расчет. Заливать бензин в канистры на территории самого Крыма запрещено. Туристам рекомендуют заправиться перед въездом на Крымский мост и брать топливо с собой (провозить через мост можно 100 л жидкости, включая воду и бензин), напоминают в «Алеане».
Отели и туристическая инфраструктура Крыма тем не менее работают в штатном режиме, говорит представитель «Алеана». У туроператора «Русский экспресс» в Крыму сейчас единицы туристов. Объем продаж по Крыму на летний сезон у этого туроператора ниже, чем в прошлом году, на 30%, а у «Алеана» — на 14%. Но новые бронирования в Крым тоже есть: у «Русского экспресса» — на август—сентябрь, а у «Алеана» — на ближайшие даты заезда. Спросом пользуется Восточное побережье полуострова (там находятся Судак, Коктебель, Феодосия) и отели на Азовском море. Многие отели предлагают скидки, а также специальные акции, чтобы привлечь жителей соседних регионов. На поддержку туристических компаний Крыма, оказавшихся «в непростой ситуации» в связи со снижением туристического потока, правительство России выделило более 4,3 млрд руб.
Около 20% туристов перебронировали свой отдых в Крыму с лета на более поздние даты в бархатный сезон, говорят в «Алеане». Часть туристов переориентируется с Крыма на Анапу, где открыт купальный сезон и действуют скидки на размещение. Другие выбирают непляжные направления внутри страны или ближнее зарубежье. Из выездных пляжных направлений выбирают Абхазию, где есть «все включено» по бюджетным ценам.
В министерстве курортов и туризма Крыма отказались от комментариев.
Эффект от «возвращения» Анапы.
Анапа в отличие от Сочи и Крыма этим летом ждет притока туристов после неудачного прошлогоднего сезона, когда пляжи были закрыты после разлива нефтепродуктов в Черном море в декабре 2024 года. В прошлом году турпоток на курорт упал почти вдвое — Анапа приняла за весь 2025-й около 3 млн туристов. Текущий сезон демонстрирует «уверенную положительную динамику», сообщили РБК в администрации города-курорта. С начала года там отдохнуло около 480 тыс. человек, при этом наблюдается «устойчивый» рост числа гостей. В минкурортов Краснодарского края рост числа бронирований в Анапе оценивают в 14% год к году. Отели Анапы, по словам представителя администрации курорта, заполнены примерно на 70%. Пик сезона ожидается в июле—августе.
В Анапу, где закрыт аэропорт, большая часть туристов добирается на автомобиле. Такие путешественники в этом году стали интересоваться Анапой больше, чем Сочи: этот курорт считается более дешевым и более доступным для автомототранспорта, говорит Ромашкин из АТОР. Спрос в начале лета вырос и на путешествия поездами. По данным РЖД, в июне пассажиропоток на курорт вырос на 28% относительно уровня 2025 года. «Это говорит о восстановлении спроса на данном направлении после разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года», — отметили в пресс-службе РЖД.
Спрос на летний черноморский отдых в этом году растет за счет «возвращения Анапы», соглашается Филатовская из «Русского экспресса». В середине июня у туроператора был «огромный» рост спроса на Анапу до конца августа — в 2,7 раза больше, чем годом ранее. В июле брони тоже шли опережающими прошлый год темпами: у «Алеана» спрос на направление вырос на 25%. По мнению Филатовской, топливный кризис в Крыму может дать толчок для роста турпотока в Анапу в июле—августе, если от гостей пойдут позитивные отзывы о безопасности отдыха, восстановленной пляжной инфраструктуре и чистом море.
Сезон купания в Анапе впервые после разлива нефтепродуктов открылся 1 июня 2026 года. На пострадавшие от мазута пляжи засыпали дополнительный слой чистого песка, и они постепенно признаются пригодными для купания. По состоянию на 10 июля разрешение Роспотребнадзора получили 83 пляжа, еще 14 проходят проверку, сообщала пресс-служба правительства. Большинство открытых пляжей начали работу, говорит Филатовская из «Русского экспресса».
Традиционно высоким спросом в Анапе пользуются отели «все включено», особенно с демократичными ценами, указывают в «Алеане». Число таких объектов на курорте в последние годы выросло благодаря новым гостиницам и тем отелям, которые перешли на эту модель работы. В минкурортов Краснодарского края отмечают, что Анапа — флагман развития системы «все включено»: из общего числа таких отелей в регионе 80% (69 из 87 отелей) работают именно на территории этого города-курорта. Спрос на экономсегмент тоже растет: туристы стали активнее мониторить рынок мини-отелей и гостевых домов без питания. У «Циана» фактических броней жилья на курорте на этот летний сезон в 2,8 раза больше, чем в прошлом году, уточнил представитель платформы.
В отелях Анапы в сравнении с прошлым сезоном наблюдается «умеренный» рост цен в пределах 9%, говорит представитель администрации курорта. По его словам, это связано как с общеэкономическими тенденциями, так и с повышенным спросом. При этом многие средства размещения используют для привлечения гостей специальные предложения и акции.
Анапа показывает рост продаж, но речь идет о старте с низкой базы — объемам бронирований пока далеко до тех, что были в предыдущие сезоны, отмечают в «Русском экспрессе». «Спрос не дошел до прежнего уровня, к тому же в Анапу очень многие добирались на машинах, а сегодня это проблематично из-за проблем с топливом. Теперь и по Анапе есть аннуляции, так как люди не решаются ехать через всю Россию, учитывая проблемы с бензином. Или выжидают, откладывая дальние поездки», — говорит Филатовская.
Где еще отдыхают в этом году в России.
По данным «Туту», свои предпочтения в 2026 году изменили около 47% российских путешественников. Туристы в этом сезоне все чаще принимают решение об отдыхе не заблаговременно, а «здесь и сейчас», отмечает представитель администрации Сочи. В первую очередь туристы обращают внимание на цену, транспортную доступность направления и новостную повестку, говорит представитель туроператора «Алеан».
В этом сезоне растет число туристов, выбирающих локации рядом с домом — в своем и соседнем регионе, туры выходного дня в малые города, загородный отдых на реках и озерах, говорит представитель «Алеана». В июне у туроператора активизировался спрос на среднюю полосу России — там было сделано на лето на 21% больше броней, чем в прошлом летнем сезоне. Спрос на отдых в Подмосковье вырос на 15%. «Туда проще всего добраться на машине, электричке», — поясняет представитель «Алеана». Также в июне туристы начали активнее бронировать Петербург и Калининградскую область.
Все больше людей выбирают для путешествий «домашний» регион, соглашаются в Минэкономразвития. «Видим это по росту турпотока в Московской, Ленинградской, Свердловской [областях] и других регионах с крупными административными центрами», — отметили в министерстве. С вводом новой инфраструктуры летом растет спрос на курорты Северного Кавказа, Поволжья и Золотого кольца, Северо-Западные и Уральские регионы. На фоне отмены виз с Китаем активно прирастает турпоток на Дальний Восток.
У «Туту» лидером по росту числа поездок в июне в целом по стране стал Калининград: спрос на автобусы туда вырос на 133%, на авиаперелеты — на 27%. Также большой рост отправлений был в Карелию (+64%, автобусы), Рязань (+61%, автобусы), Нальчик (+39%, авиа), Горно-Алтайск (+37%, авиа), а также в Благовещенск, Новосибирск и Екатеринбург.