Туристы стали реже ездить летом на курорты юга России

На поездах, следующих в Крым и обратно, пассажиропоток в первый месяц лета снизился по сравнению с прошлым годом на 21%, сообщил РБК оператор железнодорожных перевозок на полуостров «Гранд Сервис Экспресс». Билеты возвращали заметно чаще, чем год назад. В июне 2025 года в Крым было продано 823 тыс. билетов на разные месяцы, а возвратов было 30%. В июне 2026 года пассажиры купили 897 тыс. билетов — тоже на разные месяцы, а вернули 1,07 млн билетов. «У этой ситуации есть две причины, — поясняет представитель “Гранд Сервис Экспресса”. — Во-первых, довольно много пассажиров в связи с текущей ситуацией решили отменить свою поездку в Крым. Во-вторых, пассажиры возвращали билеты на отмененные поезда и покупали билеты на поезда, которые продолжают курсировать в сообщении с Крымом».