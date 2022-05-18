Силуанов заявил о создании альтернативы Visa и Mastercard

«Национальная система платежных карт — тоже один из важнейших элементов. Решение Центрального банка, решение руководства страны о создании такой альтернативы Visa и Mastercard абсолютно сработало. Мы это с вами видим», — отметил Силуанов (цитата по ТАСС).
Национальная система платежных карт (НСПК) была создана в 2014 г. для защиты расчетов по картам от антироссийских санкций. В 2015 г. начался выпуск карт «Мир». Платежная система заняла 24% российского рынка. Также НСПК является оператором «Системы быстрых платежей».
После начала спецоперации России на Украине Visa и Mastercard объявили об уходе из России. Теперь россияне не могут пользоваться картами этих платежных систем, выпущенными российскими банками, за границей, а банки не могут выпускать новые карты. На территории России такие карты работают, потому что обслуживаются российской системой. Также часть российских банков сделала уже действующие карты Visa и Mastercard бессрочными.