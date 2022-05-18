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16:40 (мск), источник: ТАСС

Чемезов заявил, что первые шесть серийных самолетов МС-21 появятся в 2024 году

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Первые шесть серийных самолетов МС-21 появятся в 2024 году, сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: РИА "Новости"

«МС-21. В 2024 году мы произведем первые шесть машин», — сказал Чемезов, уточнив, что серийное производство двигателя ПД-14, который будет устанавливаться на этот самолет, начнется в 2023 году. «В 2023 году будут проводиться сертификационные испытания на нашем композитном крыле и на нашем двигателе», — добавил глава Ростеха.

Высокая потребность в импортозамещенных МС-21 и SSJ 100 («Сухой Суперджет») возникла на фоне введенных США и Евросоюзом антироссийских санкций, которые включают, в том числе, полный отказ от поставок самолетов и комплектующих Airbus и Boeing в Россию. Более того, иностранные партнеры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) в одностороннем порядке прекратили поставки комплектующих для российских SSJ 100 и МС-21 (для поддержания этих программ планируется ускорить импортозамещение компонентов этих самолетов).

МС-21 — разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. В конце 2021 года самолет получил базовый сертификат типа, в декабре он совершил первый полет с российским композитным крылом.

Изначально в этом году ОАК планировала выпустить шесть самолетов. Ожидалось, что на первом этапе самолет будет поставляться заказчикам с двигателями PW-1400, позже у них появится выбор между PW и российским ПД-14. Самолет МС-21 с двигателем ПД-14 сейчас проходит испытания.

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