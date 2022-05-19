The Bell: российские активы McDonald’s могут уйти арестованному родственнику Назарбаева

Издание пишет, что интересы Боранбаева в этом вопросе представляет компания «СПП», а Говора — компания «ГиД».
О завершении сделки могут объявить 19 мая, после чего сеть продолжит работать под новым брендом.
В России действует три франчайзи McDonald’s, напоминает The Bell. Так, «СПП» Боранбаева управляет сетью в Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Кировской областях, а также в Казахстане и Беларуси.
Вторая, которую курирует ООО «ГиД» Говора, управляет 25 ресторанами в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
Третья принадлежит холдингу «Росинтер» (сети IL Патио, «Шикари», до 2010 года — российский KFC), ее представляет ООО «Развитие Рост». Она управляет McDonald’s на вокзалах и в аэропортах в Москве и Петербурге. Но источник в «Росинтере» сказал The Bell, что холдинг «не является той компанией, что будет заниматься развитием сети McDonald’s».
Кто такие Боранбаев и Говор
Миллиардер Боранбаев попал в топ-5 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии делового журнала Forbes в 2021 году. В том же году его состояние оценивалось в $590 млн. Кроме того, у него бизнес еще в нескольких отраслях (ТЦ, фитнес-клубы, парковки и так далее).
Forbes также писал, что вместе с российским миллиардером Виктором Харитониным и другими партнерами Боранбаев владеет ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс», разливающим в Казахстане российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».
Дочь Боранбаева была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном, который скончался в августе 2020 года в Лондоне. Молодой человек страдал от наркотической зависимости. Его нашли мертвым после того, как он несколько раз выступил с критикой в адрес своего деда и семьи, пообещав раскрыть коррупционные схемы в республике.
Спустя год Назарбаев впервые прокомментировал смерть внука. По его словам, Айсултан, которого лечили от наркомании, «был очень похож» на него самого. «Очень сильно сожалею об этом внуке, который так рано ушел. Можно было бы его никуда не отправлять, но удержать невозможно было. Он уже был раб этого дела, не мог остановиться. Лечили мы его в Москве, лечили мы его в Лондоне. Вроде выходил и снова возвращался к этому», — сказал Назарбаев.
После январских массовых протестов в Казахстане у Боранбаева, как и у всех, кто был связан с Назарбаевым, начались проблемы с властями.
17 марта его арестовали по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Сейчас он находится под стражей.
Говор является сооснователем нефтеперерабатывающей «НефтеХимСервис», владельцем отеля Park Inn и сети частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке.
McDonald’s 16 мая объявил, что окончательно уходит из России после того, как в марте приостановил работу своих ресторанов на территории России. Одновременно компания начала процесс продажи своего российского бизнеса, который включает 850 ресторанов, где работают 62 тыс. человек.
При этом новым владельцам использовать символику и название бренда McDonald’s будет нельзя.
При этом источники сразу нескольких изданий сообщили, что на самом деле компания продолжит работу в России, но под другим названием. Ориентировочно это произойдет в июне, коллектив останется тот же, сообщает ТАСС. Это подтвердил РБК.
Источник интернет-издания «Подъем» отметил, что главной задачей при продаже бизнеса было сохранение рабочих мест. Кто станет официальным владельцем активов McDonald’s, пока не сообщается, потому что «сделка еще в процессе».
«Но на тех же местах, где есть предприятия McDonald’s, будет открыта новая сеть. Все будет происходить постепенно… По меню есть свои нюансы. Скорее всего, что-то сохранится, а что-то нет», — уточнил собеседник издания.
По данным источника «Известий», покупателем стал один из российских партнеров McDonald’s. По сведениям издания, все 62 тыс. сотрудников франшизы в России в 60 регионах страны останутся на своих местах, как и менеджмент.
Сделка состоялась при участии Минпромторга, который представлял на переговорах замглавы министерства Виктор Евтухов. В ведомстве подтвердили факт проведения переговоров и назвали решение McDonald’s «цивилизованным и оптимальным» на фоне действий компаний из «недружественных стран».