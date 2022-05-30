В США построят четырехэтажные биореакторы для выращивания мяса В 2026 году будет производиться более 11 000 тонн продукта
Фоторепортажи
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
16:16 (мск), источник: © РИА Новости

Дания отказалась платить за российский газ в рублях

ЦЮРИХ, 30 мая — РИА Новости. Датская энергетическая компания Orsted сообщила, что не будет переходить на оплату российского газа в рублях и продолжит оплачивать его в евро, в связи с чем не исключила прекращения поставок из РФ.

Источник: © РИА Новости

«“Газпром экспорт” продолжает требовать от Orsted оплаты поставок газа в рублях. По контракту у нас нет юридических обязательств делать это, и мы неоднократно сообщали “Газпром экспорту”, что не будем этого делать. Крайний срок оплаты — 31 мая, и Orsted продолжит платить в евро. Поэтому существует риск того, что “Газпром экспорт” прекратит поставки газа в Orsted», — говорится в заявлении компании, распространенном в понедельник.

Датская компания подчеркнула, что прекращение поставок газа будет нарушением контракта. Одновременно отмечается, что если это все же произойдет, Дания будет закупать голубое топливо на европейском рынке.

«Поскольку нет газопровода, идущего напрямую из России в Данию, Россия не сможет напрямую перекрыть поставки газа в Данию, и, следовательно, Дания по-прежнему будет иметь возможность получать газ. Однако это означает, что газ для Дании должен в большей степени закупаться на европейском газовом рынке. Мы ожидаем, что это будет возможно», — сообщили в Orsted.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если «недружественные» страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку «голубого топлива», банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа — «Газпромом».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Немец вернулся в Германию из России и пришел в ужас
Экс-командующий ВДВ сообщил о решении главной проблемы на Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь