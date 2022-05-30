Дания отказалась платить за российский газ в рублях

«“Газпром экспорт” продолжает требовать от Orsted оплаты поставок газа в рублях. По контракту у нас нет юридических обязательств делать это, и мы неоднократно сообщали “Газпром экспорту”, что не будем этого делать. Крайний срок оплаты — 31 мая, и Orsted продолжит платить в евро. Поэтому существует риск того, что “Газпром экспорт” прекратит поставки газа в Orsted», — говорится в заявлении компании, распространенном в понедельник.
«Поскольку нет газопровода, идущего напрямую из России в Данию, Россия не сможет напрямую перекрыть поставки газа в Данию, и, следовательно, Дания по-прежнему будет иметь возможность получать газ. Однако это означает, что газ для Дании должен в большей степени закупаться на европейском газовом рынке. Мы ожидаем, что это будет возможно», — сообщили в Orsted.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если «недружественные» страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку «голубого топлива», банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа — «Газпромом».