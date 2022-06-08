Бедность и порог. Как с помощью государства решить материальные трудности

Кто такой бедный? Человек, у которого в семье доход ниже прожиточного минимума. Для России в целом это 12 654 руб., следует из данных Росстата. В регионах суммы отличаются: в Белгороде — 10 629 руб., в Забайкальском крае — 14 805 руб., в столице — 18 714 руб., а на Чукотке 28 851 руб. Попасть в число бедных очень просто. Есть семья: мама, папа, ребёнок. Живут в Вологодской области, где прожиточный минимум — 12 781 руб. Родители работают, получают по 35 тыс. руб. честной зарплаты. Месячный доход — 70 тыс. Раздели на троих — по 23 тыс. на каждого. Такая семья бедной не считается. А потом один из родителей теряет работу. Максимальный размер пособия по безработице — 12 792 руб. То есть общий доход — 37 792 руб., а среднедушевой — 12 597 руб. И это уже бедность.
Есть желания, которые и у людей, и у государств полностью совпадают. Например, каждый гражданин хочет быть преуспевающим и далеко не бедным человеком. Власть в стране такое только приветствует: чем больше доходов, тем легче развиваться экономике, тем выше доходы бюджета.
Но что делать с людьми, которые уже не могут свести концы с концами? Для таких случаев в России придумали социальный контракт. Государство готово дать деньги — причём весьма существенные — бедному человеку, чтобы он решил свои материальные трудности.
С начала 2020 г. в стране заключено больше 460 тыс. соцконтрактов, а с начала этого года — чуть больше 100 тыс.
Социальный контракт — специальное соглашение между гражданином и региональным управлением соцзащиты — может предусматривать одно из четырёх направлений выхода из бедности: поиск стабильной денежной работы, открытие своего дела, развитие личного подсобного хозяйства или просто преодоление трудной жизненной ситуации.
Самый популярный вариант социального контракта (35,5% соглашений заключены именно с этой целью) — поиск работы.
Для него человек должен быть не только бедным, но и официальным безработным. Выплаты небольшие, но в такой ситуации очень нужные — в размере регионального прожиточного минимума каждый месяц с момента заключения контракта до момента устройства на работу и три месяца после него. Кроме того, государство готово оплатить занятия на курсах профессиональной переподготовки или повышения квалификации.
Второе по популярности направление (31,6% соцконтрактов) — открытие собственного дела. «Стартовый капитал» от государства — до 250 тыс. руб. Чтобы их получить, надо разработать реальный бизнес-план (органы соцзащиты в этом готовы помочь), составить смету и обосновать расходы. Документы рассмотрит специальная комиссия, и если сочтёт замысел разумным, финансирование будет выделено.
Такой способ борьбы с бедностью на первый взгляд может показаться ненаучной фантастикой. В Минтруде уверяют, что на самом деле всё реально, и приводят примеры. Многодетная мама из Липецкой области так открыла ногтевой сервис, потратив полученные деньги на оборудование кабинета и покупку инструментов. Нижегородец на 250 тыс. руб. купил лошадь и амуницию для неё, прошёл специальные курсы и теперь зарабатывает деньги, проводя иппотерапию детям с ДЦП, аутизмом, задержкой развития. В Мордовии дама занялась выпуском масла, сыров и молочных консервов. Для этого ей было нужно оборудование, на покупку которого она и просила помощь.
«Предпринимателей из-под черты бедности», конечно, регулярно проверяют, особенно в первый год. Затем им достаточно отчитываться о своих доходах.
Третий по популярности вид соцконтрактов — на преодоление сложной жизненной ситуации (21,4%). В этом случае человек на год получает выплаты в размере регионального прожиточного минимума. Он может покупать на них еду, обувь, одежду, лекарства… Такая поддержка должна позволить ему разобраться с накопившимися проблемами и спустя год повысить доход своей семьи выше черты бедности.
Ещё один вид соцконтрактов — на развитие личного подсобного хозяйства. Он наименее востребован — всего 11,5% заключённых соглашений, но и сельского населения в России втрое меньше, чем городского. Здесь предусмотрена выплата до 100 тыс. руб.
Этих денег вполне достаточно, например, для покупки коровы и корма, обустройства стойла для неё. Продавая молоко, а из остатков делая сметану и масло, можно получить дополнительные деньги к своему основному доходу. Во многих случаях этого оказывается достаточно, чтобы выйти из бедности.
Во всех случаях человек, заключая социальный контракт, берёт обязательство за год вывести себя и свою семью из бедности — повысить доходы выше прожиточного минимума на человека.
Заключить такое соглашение и получить помощь можно только один раз.
Деньги, полученные по соцконтракту, — не просто выплаты или субсидии, гуманитарная помощь или подачка от государства — это инвестиции в человека, подчёркивают в Минтруде. Поэтому сотрудники управления социальной защиты внимательно работают с каждым заявителем. И соглашения они заключают только с теми, кто реально готов, может и хочет воспользоваться такой поддержкой.