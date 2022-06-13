В Грузии завершили переговоры о передаче акций «Боржоми» государству

«Мы успешно завершили переговоры с акционерами “Боржоми”, и наше государство, правительство Грузии станет акционером той группы, которая владеет заводом “Боржоми”», — сказал Гарибашвили, добавив, что акции будут переданы безвозмездно (цитата по ТАСС).
19 мая IDS Borjomi International сообщил, что планирует безвозмездно передать свою долю в бизнесе правительству Грузии. Речь шла о контрольном пакете в 55,8%, который принадлежит российской структуре «Альфа-групп» с 2013 г.
Альфа-банк попал под санкции ЕС и США, основатель группы Михаил Фридман — под санкции Евросоюза, США и Великобритании. 29 апреля IDS Borjomi сообщило о приостановке розлива воды на фоне спецоперации на Украине: у компании был ограничен доступ к банковским счетам, что закрывало для нее возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами.