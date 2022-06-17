Силуанов оценил шансы России слезть с «нефтяной иглы» из-за санкций

Доходы российского бюджета не претерпят значительного сокращения в результате санкций в отношении нефтегазового сектора. Такое мнение в интервью РБК высказал министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос о возможности для России слезть с «нефтяной иглы».
«Не считаю, что мы совсем уменьшим объемы доходов от экспорта углеводородов или других товаров сырьевого сектора. Мы их просто перенаправим на другие рынки. Объем мировой экономики требует углеводородов. И, поскольку все равно прогнозируется рост темпов мировой экономики, пусть он, может быть, будет несколько по сокращенным параметрам, но тем не менее спрос на наши экспортные сырьевые товары, будь то нефть, газ, уголь, другие продукты, будет сохраняться. Доходы от углеводородов в ближайшие годы если и сократятся, то ненамного», — подчеркнул Силуанов.
По данным Минфина, в 2021 году в федеральный бюджет поступило 9 трлн руб. нефтегазовых доходов, что составляет около 36% всех поступлений. В 2020 году на фоне пандемии их доля была на уровне 28%, а в докризисном 2019-м составила 39%.
Силуанов отметил, что устойчивые доходы от углеводородов не означают отказ от модернизации экономики и диверсификации источников поступлений в федеральный бюджет.
Ранее Евросоюз ввел в отношении России нефтяное эмбарго. Запрет был введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводу «Дружба», по которому члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. В рамках санкций предусмотрены переходные периоды: до 5 декабря 2022 года допускаются «разовые» сделки по импорту или исполнению контрактов на закупку российской нефти, заключенных до 4 июня. Для нефтепродуктов аналогичные сделки возможны до 5 февраля 2023 года.
Кроме того, ЕС анонсировал планы в течение двух лет отказаться от российского газа.