Глава Eni счел, что Италия сможет пережить зиму без российского газа

По его словам, Италии не хватает около 30 млн куб. м российского газа в день. В то же время предложение по газу от внешнего рынка превышает спрос на 40 млн куб. м. В особенности он отметил рост поставок газа из Алжира в два раза.
«Если бы они [Россия] прекратили [поставки газа] сейчас, мы бы не были готовы. Мы начнем готовиться к зиме 2022−23. Есть надежда, что российский поток все-таки удастся ограничить. Запасы уже на уровне 54%, надо еще форсировать приход газа из других стран, и, наверняка, будет режим повышенной готовности и какие-то ограничения, но в любом случае у нас есть диверсификация, которая позволит перезимовать. Это точно», — заверил Дескалци (цитата по Ansa).
Дескалци, отвечая на вопрос о возможном увеличении счетов, заявил, что это зависит от того, удастся ли властям сдержать цену на газ. «У Европы и Италии есть силы, чтобы найти решения», заверил он.
Ранее, 15 июня, представитель Eni сообщил, что поставки российского газа сократились — падение получаемых объемов топлива составило около 15 «Газпром» сообщил об ограниченном сокращении поставок газа на сегодняшний день, составляющем примерно 15%", — сказал он.
В середине мая Eni начала процесс открытия счетов в «Газпромбанке» согласно новой схеме оплаты российского газа. В компании подчеркнули, что приняли такое решение, исходя «из предосторожности», несмотря на несогласие с односторонним изменением действующих контрактов.
Так, в марте Дескальци подчеркнул, что «Газпром» не вправе менять условия договора — правки в него могут вноситься лишь посредством заключения соглашения.
«Нас ждут трудные времена из-за энергетики. Вероятно, мы увидим еще более высокие цены, чем прошлой зимой, и это очень беспокоит», — добавила она.
О том, что Европа может столкнуться с последствиями следующей зимой при полном отказе от российского газа, ранее говорил и президент Франции Эмманюэль Макрон. Французский лидер отметил, что если ЕС введет новые санкции, а Россия примет ответные меры в отношении газа, то тогда европейским властям придется обращаться к домохозяйствам, чтобы те снизили температуру в домах.