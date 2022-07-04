Минпромторг добавил в перечень параллельного импорта продукцию Siemens и Lego

«Механизм параллельного импорта работает. Не так давно мы внесли в Минюст откорректированный перечень. Из него исключены компании, которые продолжают поставлять на российский рынок свою продукцию и не уходили с нашего рынка. А, наоборот, включены в него — продукция компаний Siemens, BMW — тех, кто демонстрирует свою позицию и не поставляет продукцию на наш рынок», — заявил Мантуров в кулуарах выставки «Иннопром-2022» (цитата по «Интерфаксу»).
Ведомственный приказ, который находится на согласовании в Минюсте, вносит отдельные уточнения в перечень товаров для параллельного импорта, заявили в пресс-службе Минпромторга. Номенклатуру товаров, параллельный ввоз которых будет разрешен этим приказом, в министерстве не конкретизировали.
Президент Владимир Путин 28 июня подписал закон, который легализует параллельный импорт на 2022 год. Этим же законом снимается уголовная и административная ответственность за такой вид импорта. В мае Минпромторг внес в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, более 50 категорий — автомобили, автозапчасти, электроника и многие другое.