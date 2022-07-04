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14:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Минпромторг добавил в перечень параллельного импорта продукцию Siemens и Lego

Минпромторг России скорректировал перечень компаний для параллельного импорта, включив в него Siemens и Lego и исключив бренды, продолжающие работу на российском рынке, — Wilo, Duracell и Merries. Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров.

Источник: РИА "Новости"

«Механизм параллельного импорта работает. Не так давно мы внесли в Минюст откорректированный перечень. Из него исключены компании, которые продолжают поставлять на российский рынок свою продукцию и не уходили с нашего рынка. А, наоборот, включены в него — продукция компаний Siemens, BMW — тех, кто демонстрирует свою позицию и не поставляет продукцию на наш рынок», — заявил Мантуров в кулуарах выставки «Иннопром-2022» (цитата по «Интерфаксу»).

Ведомственный приказ, который находится на согласовании в Минюсте, вносит отдельные уточнения в перечень товаров для параллельного импорта, заявили в пресс-службе Минпромторга. Номенклатуру товаров, параллельный ввоз которых будет разрешен этим приказом, в министерстве не конкретизировали.

«Всего иностранных компаний в России зарегистрировано около 25 тыс., покинули наш рынок примерно 150 компаний. Что это — посчитайте в процентном отношении», — так министр прокомментировал текущую ситуацию на российском рынке.

Президент Владимир Путин 28 июня подписал закон, который легализует параллельный импорт на 2022 год. Этим же законом снимается уголовная и административная ответственность за такой вид импорта. В мае Минпромторг внес в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, более 50 категорий — автомобили, автозапчасти, электроника и многие другое.

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