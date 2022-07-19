В графике техработ на «Северном потоке» нет изменений, сообщил оператор

Экспорт по «Северному потоку», основному маршруту поставок российского газа в Европу, остановился на время проведения планового техобслуживания с 11 по 21 июля. Однако во вторник, 19 июля, согласно данным оператора, небольшие объемы были поставлены с 15:00 до 16:00 мск и с 17:00 до 19:00 мск.
«Мы можем подтвердить, что небольшие объемы газа, о которых вы говорите, использовались для технически необходимого выравнивания давления между “Северным потоком” и оператором принимающей инфраструктуры. Пока никаких изменений в плановый график текущих ремонтных работ не вносилось», — рассказали в компании.
Ранее во вторник Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан заявил, что Еврокомиссия готовится к прекращению поставок по «Северному потоку» после завершения плановых профилактических работ.
Позднее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что поставки газа по трубопроводу из России в Германию возобновятся в четверг, после завершения планового техобслуживания.
С середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по «Северному потоку» велись в ограниченном режиме — на уровне 40 процентов от пропускной мощности. «Газпром» объяснял это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens, которые использовались на компрессорной станции «Портовая» для подачи газа в трубопровод. Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания «Северного потока» компания и вовсе не возобновит поставки по магистрали.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с проблемами с турбинами Siemens, ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций. Канада по просьбе Германии позднее решила освободить оборудование российской компании от ограничений до конца 2024 года. По данным СМИ, одна из турбин для «Северного потока» уже в пути и может вернуться в Россию ориентировочно 24 июля.